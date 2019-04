S-market Tonttila päivittyi entistä asiakasystävällisemmäksi

Osuuskauppa Hämeenmaa jatkaa palveluverkostonsa kehittämistä. Helmikuussakäynnistynyt S-market Tonttilan remontti on nyt saatu valmiiksi. Uudistetun myymälän avajaisia vietetään torstaina 11.4.

Sisäosien pintaremontin myötä S-market Tonttilan ilme on entistä nykyaikaisempi: kalusteet on uusittu ja seinät maalattu. - Uudistuksen tavoitteena on tarjota asiakasomistajille paitsi entistä kattavampi valikoima, niin myös selkeä ja houkutteleva asiointipaikka, toteaa Lahden alueen S-market -ryhmäpäällikkö Ville Kivinen.

Valikoimat on päivitetty vastaamaan asiakkaiden odotuksia entistä paremmin. Uudistus tuo mukanaan kattavammat valikoimat esimerkiksi tuoretuotteissa ja juomissa, ja erityisesti Take Away -tuotteiden sekä paistopisteen valikoimat ovat laajentuneet entistä monipuolisemmiksi.

Myymälässä asioiminen on nyt ruuhka-aikoinakin erittäin sujuvaa, sillä uudella kassa-alueella on nyt palvelua tehostavat pikakassat. Asiointia helpottavat myös viimeisintä tekniikkaa olevat pullonpalautusautomaatit.

– Uudistukset yhdistettynä jo ennestään erinomaiseen asiakaspalveluun tarjoavat asiakkaille nyt entistäkin miellyttävämmän asiointikokemuksen omassa lähikaupassa, kehuu Kivinen.

Myöhemmin keväällä kaupan yhteyteen saadaan vielä asiakkaiden paljon toivoma Nosto-automaatti.

S-market Tonttilan avajaisia juhlistetaan erilaisin tarjouksin avajaisviikonloppuna. Lisäksi lauantaina 13.4. järjestetään asiakaskahvitus klo 9 - 16.