S-market Vehkojan uudistus valmistui – “Meiltä löytyy alueen osuvin valikoima”

S-market Vehkojan reilu 2 viikkoa kestänyt uudistustyö valmistui torstaina 10.6.2021. Uudistuksen yhteydessä myymälän yleisilmeen uudistuksen lisäksi myös valikoima räätälöitiin vastaamaan paremmin alueen kysyntään.

S-market Vehkojan remontissa myymälän yleisilme päivitettiin vastaamaan uuden S-market-konseptin ilmettä, palvelutarjontaa parannettiin ja valikoima räätälöitiin vastaamaan Vehkojan asiakkaiden kysyntään.

- Näkyvän miljöömuutoksen lisäksi myymälän Ruokatorin tarjonta monipuolistui, heviosasto uudistettiin kokonaan ja myymälään tuotiin myös uudet pikakassat. Näkyvän muutoksen ohella myös valikoima räätälöitiin kohdilleen, ja asiakkaamme pääsevät jatkossa osallistumaan entistä helpommin valikoimatyöhön, marketpäällikkö Paula Blomberg

Blomberg kertoo, että uuden sinuntoive.fi-konseptin avulla myymälän valikoimatyössä pystytään ottamaan asiakkaiden toiveet entistä paremmin huomioon, ja kynnys tuotetoiveiden tekemiseen laskee.

- Vaikka myymälöiden etäisyys toisistaan ei olisi kovin suuri, voi valikoimat eri myymälöiden välillä erota huomattavasti. Meidän tavoitteenamme on tehdä S-market Vehkojan valikoimasta alueen osuvin, Blomberg toteaa.

Laaja uudistushanke jatkuu

S-market Vehkojan uudistus on osa koko valtakunnallisen S-market-ketjun uudistushanketta. HOK-Elannon S-market-ketjun myymälöistä uudistus on jo toteutettu 41 S-marketissa, ja valmista on määrä tulla alkuvuodesta 2022.

Uudistushankkeen lisäksi HOK-Elanto investoi vuoden 2021 aikana myös uusiin S-market-ketjun myymälöihin, ja avaa loppuvuoden aikana uudet S-marketit Espoon Nöykkiöön, Helsingin Hakaniemeen sekä Torpparinmäkeen. Uusi S-market Pukinmäki avattiin huhtikuussa.

Uudistettu S-market Vehkoja