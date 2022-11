S-market Viitasaari uudistuu alkuvuoden aikana

Viitasaaren S-marketissa aloitetaan tammikuun alussa uudistustyöt, kun myymälän ilme päivitetään uuden S-marketkonseptin mukaiseksi. Miljööuudistuksen lisäksi myymälän kalusteet uusitaan muun muassa hedelmä- ja vihannesosaston, leipä- ja panimotuotteiden sekä ruokatorin osalta. Kylmäkalustejärjestelmä vaihdetaan energiatehokkaaseen hiilidioksiditekniikalla toimivaan järjestelmään. Lisäksi kiinteistössä sijaitsevan Alkon toimitiloja uudistetaan.

− S-market Viitasaari on nyt viimeinen Keskimaan S-market, joka päivitetään uuden S-marketkonseptin mukaiseksi myymäläksi. Olemme tehneet myymäläuudistuksia nyt kolmen vuoden ajan. Viitasaaren myymäläuudistuksen jälkeen on jokainen Keskimaan S-market ilmeeltään ja miljööltään konseptin mukainen, iloitsee Osuuskauppa Keskimaan ryhmäpäällikkö Jarno Minkkinen.

S-market Viitasaaren valikoimia päivitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden toiveita.

− Samalla kun myymälän ilmettä uudistetaan ja kalustusta vaihdetaan, käymme koko myymälän valikoiman läpi ja teemme muutoksia asiakkaitamme kuunnellen. Saamme paremmat tilat kausituotteiden myyntiin, kun uusi tilajärjestely mahdollistaa erinomaiset tilat lämpöisestä myytäville kausituotteille. Lisäksi pakasteille sekä kylmästä myytäville kausituotteille tulee omat kalusteet. Valikoimat laajenevat muun muassa tuoreen lihan sekä ruokamakkaroiden osalta, kertoo S-market Viitasaaren marketpäällikkö Ritva Kumpulainen.

−Asiakkaillemme muutokset myymälässä näkyvät paitsi osuvampina valikoimina, myös raikkaana ja nykyaikaisena myymäläilmeenä. Lisäksi saamme käyttöön asiointia sujuvoittavat pikakassat, jossa pienemmät arjen ostokset hoituvat vaivattomasti. Henkilökuntamme työergonomia paranee oleellisesti korkeussäädettävien kassapöytien myötä, Kumpulainen lisää.

S-market Viitasaaren kiinteistössä on jo aiemmin toteutettu useita energiatehokkuuteen tähtääviä toimenpiteitä, kuten lauhdelämmön hyödyntäminen lämpöpumpun avulla ja aurinkoenergian hyödyntäminen.



− Viitasaarella on jo ennen tammikuussa alkavaa remonttia tehty merkittäviä energiatehokkuuteen liittyviä muutostöitä. Myymäläuudistus tuo lisänä vielä energiatehokkaamman kylmälaitejärjestelmän, myös valaistusta uusitaan osittain. Myymälän kylmälaiteet on jo aiemmin vaihdettu ovellisiksi malleiksi, mikä on vähentänyt energiankulutusta merkittävästi, taustoittaa Jarno Minkkinen energiatehokkuuteen liittyviä tekoja Viitasaaren S-marketin kiinteistön osalta.

S-market Viitasaarella muutostyöt alkavat tammikuussa 2023 ja myymäläuudistus valmistuu maalis-huhtikuussa. Investoinnin kokonaiskustannus on noin 1,4 miljoonaa euroa.



S-marketien konseptiuudistusten edetessä kohti viimeistä myymälää on Keskimaa aloittanut Sale-myymälöiden uudistukset. Keskimaan 13 Sale-myymälästä on tähän mennessä uudistettu jo seitsemän myymälää Keski-Suomessa. Konseptiuudistustyöt Sale-myymälöiden osalta jatkuvat.