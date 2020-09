S-marketin marketpäällikkö paljastaa: tässä ovat kaupoissa eniten hävikkiä aiheuttavat ruuat – näin jokainen voi vaikuttaa hävikin syntymiseen omalla kauppareissullaan

Pääkaupunkiseudulla toimivan HOK-Elannon ruokakaupoissa ja ravintoloissa ruokahävikkiä on vähennetty merkittävästi jo vuosien ajan, ja kehitystyö hävikin minimoimiseksi jatkuu edelleen. Marketin ja ravintolan uraauurtavaan yhteistyöhön perustuvan Happy Farmer -ravintolaperheen kaltaiset uudet avaukset tuovat tarjolle yhä tehokkaampia tapoja hävikinvastaiseen työhön, jossa myös asiakkaat voivat tehdä osansa.

Helsingin Sokoksen uudistetun S-marketin marketpäällikkö Ari Kemppainen toteaa, että eniten hävikkiä aiheuttava tuoteryhmät kaupassa ovat tällä hetkellä hedelmät ja vihannekset. Toiseksi eniten hävikkiä tuottaa valmisruoka, jossa riisipiirakat, patongit ja lihapullat nousevat esiin. Kolmanneksi eniten tilastoissa näkyvät leipomotuotteet.

Kemppaisen mukaan hedelmä- ja vihannesosastolla erityisesti kovin tummuneet banaanit jäävät ostamatta tai pehmenneet tomaatit laarin pohjalle, vaikka itse tuote olisikin täysin hyödynnettävissä.

Tummunutkin banaani on yhä käyttökelpoinen – Banaanikampanja kunnioittaa ruokahävikin symbolia

Hävikin hyödyntämiseen on keksitty myös uusia ratkaisuja. Elokuussa Sokoksen taloon avatussa Happy Farmer -ravintolaperheessä alakerran S-marketin ruokahävikkiä hyödynnetään jo vahvasti annosten teossa. Lähestyvän hävikkiviikon hengessä Happy Farmer haluaa kannustaa ihmisiä käyttämään ruokahävikin hyväkseen järjestämällä 3.–6.9. Sokoksen talossa banaanikampanjan.

Kampanjan aikana kello 14–18 välisenä aikana Sokoksen alakerran uudistetusta S-marketista löytyy ilmaiseksi erikseen merkittyjä tummuneita banaaneita, joita näyttämällä Happy Farmerista saa mukaansa palan hävikkibanaaneista valmistettua banaanileipää sekä reseptin leivonnaisen valmistamiseen myös kotona.

- Haluamme innostaa tällä tempauksella kuluttajia kiinnittämään huomiota ruokahävikin hillitsemiseen, joka on olennainen osa Happy Farmerin keittiöfilosofiaa. Mustapilkullinen banaani on ravintolassamme käypää tavaraa ja valmistamme siitä yhtä suosituimmista nimikkotuotteistamme, mutta kotonakin kolhiintunut hedelmä tai kasvis on vielä varsin käyttökelpoinen ja ravintorikas raaka-aine, kertoo Happy Farmer -ravintolaperheen keittiöpäällikkö Jussi Kuuluvainen.

- Valitsimme tempauksen symboliksi nimenomaan banaanin, koska se on hyvin tyypillinen hävikkiin päätyvä tuote, mutta ennen kaikkea se on meille jokaiselle tuttu omasta arjesta. Toivon, että voimme herättää keskustelua tärkeästä aiheesta ja saada ihmiset oivaltamaan, että kotonakin tuoreimmat päivänsä nähnyt tuote voi olla yhä arvokas ja käyttökelpoinen raaka-aine, kun sen jalostaa oikein, Kuuluvainen kannustaa.

Hävikin minimointi huomioidaan joka vaiheessa

Kauppojen keinot hävikin vähentämiseksi ovat kasvaneet viime vuosina ja suuri osuus edellä mainittujen tuoteryhmien hävikistä pystytään vielä hyödyntämään hyllystä poistamisen jälkeen, esimerkiksi lahjoituksena hyväntekeväisyyteen.

Isoin osa hävikin hallinnasta tehdään kuitenkin ennen kuin tuotteet saapuvat myymälään. Toimet ovat tehonneet, sillä viimeisen viiden vuoden aikana koko S-ryhmän markettien ruokahävikki on vähentynyt 15 prosenttia.

- Hävikin hallinta on monen tekijän summa. Myymälävalikoimaa suunnitellaan kysynnän mukaan. Päivittäisten tilausten täsmäyksellä voidaan vaikuttaa eniten hävikin hallintaan ja tietysti myyntiin. Kaupassa yksi merkittävimmistä hävikinvähennyskeinoista on punalaputus, Kemppainen luettelee.

Marketpäällikkö muistuttaa, että myös asiakas voi kuitenkin tehdä osansa hävikin vähentämiseksi.

3 vinkkiä: näin autat vähentämään hävikkiä kauppareissun aikana

1) Suunnittele ostoksesi etukäteen.

2) Opi hyödyntämään rippeet kotona. Kypsynyt tuote ei ole yhtä kuin pilaantunut tuote. Jos tomaatti tuntuu liian pehmeältä salaattiin, se voi toimia lämpimänä lisäkkeenä tai tomaattikeiton raaka-aineena. Monet rippeet sopivat hyvin esimerkiksi kiusauksiin, piirakoihin, pitsoihin, pastoihin, sosekeittoihin, laatikkoruokiin, lisukkeisiin tai smoothieihin.

3) Palauta erityisesti kylmässä säilytettävät tuotteet oikealle paikalleen, jos et päätäkään ostaa niitä. Voit myös antaa tuotteen myyjälle, joka vie sen takaisin.