S-Pankin 2,3 miljoonan kortin ostotiedot kertovat: Näin suomalaiset käyttävät rahaa koronakriisin aikana

Koronakriisi näkyy selvästi suomalaisten korttiostoksissa. Maaliskuun puolivälin hamstraus nosti erityisesti ruokakauppojen ja apteekkien myyntejä. Lähimaksun osuus ei noussut suosituksista huolimatta. Kaikkiaan ostot ovat vähentyneet 29 prosenttia tammikuusta, mutta käännettä parempaankin on jo nähtävissä.

Koronatilanteesta johtuvat rajoitukset näkyvät selvästi suomalaisten tekemissä korttiostoksissa. Viime viikolla eli 13.–19.4.2020 korttitapahtumien määrä oli tippunut 29 prosenttia ja ostokset euroissa 13 prosenttia tammikuun tasosta. S-Pankin asiakkailla on käytössä 2,3 miljoonaa S-Etukortti Visaa, joiden anonyymejä käyttötilastoja tutkimalla S-Pankki selvitti ostokäyttäytymisen muutosta. Joka kymmenes suomalaisella pankkikortilla tehty ostos maksetaan S-Pankin kortilla.

Joillakin toimialoilla kulutus romahti maaliskuun puolivälissä ja on pysynyt samalla alhaisella tasolla siitä lähtien. Esimerkiksi ravintola-alalla pudotusta tuli tammikuuhun verrattuna noin 80 prosenttia. Mutta valonpilkahduksiakin on jo nähtävissä, sillä esimerkiksi supermarketeissa ja ruokakaupoissa sekä polttoainemyynnissä käyrä on jo lähtenyt pudotuksen jälkeen pieneen nousuun.

”Taloudellinen tilanne on edelleen erittäin haastava. Mutta korttitilastot osoittavat, että elämä jatkuu. Meidän pankkien tehtävä on esimerkiksi lyhennysvapaita ja muita joustoja tarjoamalla yrittää pitää suomalaisten talous tasapainossa. Sitä kautta tästäkin hankalasta tilanteesta on mahdollista nousta”, sanoo S-Pankin toimitusjohtaja Pekka Ylihurula.

Maaliskuun puolivälin hamstraus näkyy piikkinä erityisesti apteekkiostoissa

Korttitilastoissa näkyy hyvin myös suomalaisten varautuminen koronakriisiin. Sekä ruokakaupoissa ja supermarketeissa että apteekkipalveluissa korttitapahtumien määrä oli suurimmillaan 9.–15.3.2020, eli juuri ennen kuin hallituksen asettamat rajoitukset astuivat voimaan. Sen jälkeen ostoja on tehty harvemmin mutta suuremmilla summilla.

”Ruokakaupoissa ostoksia tehtiin koronakriisin alussa 12 prosenttia ja apteekeissa peräti 50 prosenttia enemmän kuin normaalisti”, kertoo S-Pankin korttien tuoteryhmäpäällikkö Marketta Lundell.

”Alkoholia ei hamstrattu etukäteen mutta sen myynti on noussut tasaisesti koko ajan. Suurin piikki alkoholin myynnissä oli pääsiäisen aikaan kuten normaalistikin. Viime viikolla myynti palasi maaliskuun alun tasolle”, Lundell sanoo.

Lähimaksun osuus ei suosituksista huolimatta kasvanut

Lähimaksua on suositeltu maksamiseen koronatilanteen aikana hygieenisempänä maksutapana, mutta lähimaksun osuus kaikista korttimaksuista ei kuitenkaan ole kasvanut koronan myötä.

”Suomessa käytössä oleva 50 euron lähimaksuraja on suurin mahdollinen, mikä Euroopassa saa olla käytössä. Se jää silti helposti liian pieneksi, kun kaupassa käydään harvemmin ja ostoksia tehdään kerralla enemmän. Lähimaksun keskiostos on kuitenkin kasvanut reilulla kahdella ja puolella eurolla tammikuusta huhtikuun puoliväliin.”

Kehoitus pysyä kotona ei näy verkossa tehtävien ostosten määrässä.

”Monet verkkokaupat ovat tarjonneet alennuksia ja myös ruuan ostaminen verkosta on yleistynyt, mutta verkkokauppaostosten osuus kaikista ostoista ei kuitenkaan ole kasvanut koronatilanteen aikana”, Marketta Lundell toteaa.

Tiedot perustuvat S-Pankin S-Etukortti Visoilla tehtyihin maksuihin 1.1.–19.4.2020. Tilasto on koottu täysin anonyymisti eikä yksittäisen käyttäjän tiedot ole tunnistettavissa. S-Pankin asiakkailla on käytössään 2,3 miljoonaa S-Etukortti Visaa ja joka kymmenes suomalaisella pankkikortilla tehty ostos maksetaan S-Pankin kortilla. Tuoteryhmät on koostettu korttitapahtumien MCC-toimialakoodien (Merchant Category Code) perusteella.