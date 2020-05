S-Pankin 2,3 miljoonan kortin ostotiedot kertovat: Suomalaiset palaamassa normiarkeen

Koronatilanteen helpottuminen näkyy suomalaisten korttiostoksissa: kertaostos pienenee ja kokonaiskulutus kasvaa. Kaupoilla käydään siis useammin ja sieltä ostetaan muutakin kuin välttämättömyyksiä. Polttoaineen kulutuksessa ollaan jo koronaa edeltävällä tasolla. Verkkokaupan osuus on monella toimialalla moninkertaistunut koronatilanteen aikana.

Koronarajoitusten keventäminen on saanut suomalaiset liikkeelle ja ostoksille kotimaassa. S-Pankin korttitilastoista selviää, että tammikuun tasoon verrattuna korttitapahtumien määrässä oli viime viikolla eli 18.–24.5.2020 tiputusta enää 10 prosenttia, kun alimmillaan koronakriisin aikana tiputusta oli maaliskuun viimeisellä viikolla jopa 31 prosenttia. Euromääräisesti S-Pankin korteilla maksettiin viime viikolla jo neljä prosenttia enemmän kuin tammikuussa.

S-Pankin asiakkailla on käytössä 2,3 miljoonaa S-Etukortti Visaa, joiden anonyymejä käyttötilastoja tutkimalla S-Pankki selvitti ostokäyttäytymisen muutosta. Joka kymmenes suomalaisella pankkikortilla tehty ostos maksetaan S-Pankin kortilla.

”Ostoksia on kevään ajan tehty normaalia harvemmin ja suuremmilla summilla, mutta nyt keskiostoksen summa on kääntynyt laskuun ja kokonaiskulutus nousuun. Vaikuttaa siltä, että suomalaiset ovat siirtymässä takaisin normaaliin arkeen kaupassa käynnin osalta”, toteaa S-Pankin korttien tuoteryhmäpäällikkö Marketta Lundell.

S-Pankin korttitilastojen perusteella suomalaisten liikkuminen on lisääntynyt selvästi viime viikkoina. Polttoaineen kulutuksessa on noustu jo takaisin maaliskuun alun tasolle noin 30 prosentin notkahduksen jälkeen ja vaikka joukkoliikenteen osalta matkaa normaalitasoon on vielä reilusti, on suunta joukkoliikenteen korttiostoissa ollut ylöspäin maaliskuun lopun jälkeen.

Liikkuminen on korttiostojen perusteella lisääntynyt jo pidempään mutta vaatekaupoille suomalaiset lähtivät toden teolla vasta toukokuun puolivälin jälkeen.

”Vaateliikkeiden kokonaismyynti kasvoi toukokuussa parissa viikossa yli 30 prosenttia”, Lundell kertoo.

Myös urheiluvälineiden ja sisustusliikkeiden myynti palasi toukokuun lopussa koronakriisin aiheuttaman romahduksen jälkeen normaalille, viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolle.

Verkkokauppa moninkertaistunut monella alalla

Verkkomyynnin osuus on monella toimialalla jopa moninkertaistunut koronatilanteen aikana. Vaatteita on ostettu verkosta paljon jo ennen koronatilannetta, mutta kevään aikana S-Etukortti Visoilla tehdyistä vaateostoksista verkko-ostosten osuus kasvoi 10 prosentista lähes 20 prosenttiin. Ovensa kokonaan sulkemaan joutuneella ravintola-alalla verkkokaupan osuus kasvoi tammikuun puolivälin kahdesta prosentista lähes kymmeneen prosenttiin.

Marketta Lundell arvelee, että myös lisääntynyt kotona vietetty aika on kasvattanut sellaistenkin toimialojen verkkokauppamyyntiä, joilla sen osuus kokonaismyynneistä ei normaalisti ole merkittävä.

”Moni meistä tykkää selailla vaikkapa sisustusliikkeiden sivuja, ja näiden kauppojen verkkomyynti onkin moninkertaistunut nyt poikkeusaikana.”

”Yksittäisten kauppiaiden välillä on ollut isoja eroja verkkokauppamyyntiin siirtymisessä, mutta monella toimialalla verkkokaupan rooli on ollut keskeinen kriisistä selviytymisessä”, Marketta Lundell sanoo.

Tiedot perustuvat S-Pankin S-Etukortti Visoilla tehtyihin maksuihin 1.1.–24.5.2020. Tilasto on koottu täysin anonyymisti eikä yksittäisen käyttäjän tiedot ole tunnistettavissa. S-Pankin asiakkailla on käytössään 2,3 miljoonaa S-Etukortti Visaa ja joka kymmenes suomalaisella pankkikortilla tehty ostos maksetaan S-Pankin kortilla. Tuoteryhmät on koostettu korttitapahtumien MCC-toimialakoodien (Merchant Category Code) perusteella.