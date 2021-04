S-Pankin korttitilastot: Ruuan verkko-ostot nelinkertaistuneet kahdessa vuodessa

Mökkikysely paljastaa: Suomalaiset säntäsivät mökeille – talviasuminen kiinnostaa yhä useampaa 23.4.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Yli neljäsosa mökkeilevistä suomalaisista on viettänyt kuluneen vuoden aikana mökillä aikaa aiempaa enemmän. Mökkireissut korvasivat muuta matkustelua. Korona-aika on lisännyt mökin vaatimustasoa ja lähes joka viides mökistä haaveileva on valmis maksamaan mökistä jopa 150 000 euroa. Tulokset selviävät S-Pankin Suuresta Mökkikyselystä.