S-Pankin korttitilastot: Suomalaiset liikkuneet ahkerasti kotimaassa – huoltamo-ostoissa kasvua lähes 30 prosenttia

S-Pankin S-Etukortti Visa -kortteja käytettiin vuonna 2021 euromääräisesti enemmän kuin edellisvuonna, eli suomalaiset ovat kuluttaneet aktiivisesti. Joulukuussa 2021 euromääräisiä korttiostoja tehtiin 17 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 joulukuussa.

”Vuonna 2021 suomalaiset ovat käyttäneet rahaa edellisvuosia enemmän esimerkiksi kotimaassa liikkumiseen. Tämä näkyy vahvana kasvuna polttoaineen ja huoltamopalvelujen korttiostoissa, jotka nousivat vuonna 2021 lähes 30 prosenttia vuoteen 2020 ja 20 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Myös takseja ja joukkoliikennettä käytettiin edellisvuotta enemmän”, kertoo korttien tuoteryhmäpäällikkö Marketta Lundell S-Pankista.

Toimialojen välillä on kuitenkin isoja eroja. Ulkomaan matkailu on ollut hyvin vähäistä koko vuoden 2021 perustuen siihen, miten vähän lentoyhtiöissä ja matkatoimistoissa on maksettu kortilla vuoteen 2019 verrattuna.

”Syksyllä nähtiin voimakas kasvu lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen korttimaksuissa, kunnes uusi korona-aalto romahdutti ostot joulukuussa. Maksut vähenivät lähes 45 prosenttia marraskuuhun verrattuna”, Lundell sanoo.

S-Pankin korttitilastojen perusteella suomalaiset käyttivät liikuntapalveluihin kuten kuntosaleihin ja laskettelukeskuksiin rahaa marras- ja joulukuussa yli 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

”Vaikka rajoitukset sulkivat joulukuun loppupuolella monia liikuntatiloja niin tämä ei vielä ehtinyt näkyä korttiostojen määrässä. Urheilukaupoissa asioitiin myös loppuvuodesta aiempia vuosia aktiivisemmin, mikä todennäköisesti johtuu ainakin osittain talvisesta säästä.”



Verkko-ostot lisääntyivät 40 prosenttia viime vuonna

Korona-aika on lisännyt suomalaisten intoa verkkokaupoissa asiointiin, ja verkko-ostot lisääntyivät 40 prosenttia vuonna 2021.

”Verkko-ostojen määrä lisääntyi voimakkaasti kaikissa ikäryhmissä. Esimerkiksi yli 65-vuotiaat tekivät vuonna 2021 verkko-ostoksia 34 prosenttia edellisvuotta enemmän. Eniten verkkokaupoissa käyttivät rahaa 36–50-vuotiaat, kun taas verkko-ostojen osuus kaikista ostoista oli suurin 18–25-vuotiailla”, Lundell sanoo.

Sokos Hotelleissa vilkkaampaa kuin edellisvuonna

Sokos Hotelleissa euromääräinen majoitusmyynti kasvoi ajalla 23.12.2021–2.1.2022 edellisestä vuodesta noin 50 prosenttia, mutta on vielä merkittävästi jäljessä vuoden 2019 lukuja johtuen kansainvälisen matkailun vähäisyydestä.

”Suomalaiset majoittuivat hotelleissamme eri puolilla Suomea nauttien kotimaassa tarjolla olevista aktiviteeteista. Saimme vieraiksemme myös jonkin verran matkailijoita Suomen rajojen ulkopuolelta, erityisesti Rovaniemelle, vaikkakin kansainvälisen vapaa-ajan matkustuksen määrä onkin vielä alhainen verrattuna aiempiin vuosiin”, kertoo SOK:n matkailu- ja ravintolakaupan kaupallinen johtaja Nina Nieminen.

Joulun ja uuden vuoden juhlapyhinä suosituimpia S-ryhmän hotelleja olivat napapiirin tuntumassa sijaitseva Original Sokos Hotel Vaakuna Rovaniemi, Break Sokos Hotel Levi sekä RadissonBlu Plaza.

Kortin käyttötiedot perustuvat S-Pankin S-Etukortti Visoilla tehtyihin maksuihin 1.1.2019–31.12.2021. S-Pankki julkaisee tilastoja kvartaaleittain. Yksittäisen käyttäjän tiedot ei ole tunnistettavissa tilastosta. S-Pankin asiakkailla on käytössään 2,6 miljoonaa S-Etukortti Visaa ja joka kymmenes suomalaisella pankkikortilla tehty ostos maksetaan S-Pankin kortilla. Tuoteryhmät on koostettu korttitapahtumien MCC-toimialakoodien (Merchant CategoryCode) perusteella.