S-Pankin Rahastopörssi: Koronakevät yllätti – huolista huolimatta uusia säästäjiä virtasi yhdistelmärahastoihin

Koronavuoristorata on heilutellut rahoitusmarkkinoita tänä vuonna. Yhä useampi säästäjä on nähnyt markkinalaskun mahdollisuutena lähteä mukaan kartuttamaan tuottoja, sillä vuoden toisella neljänneksellä yhdistelmärahastoihin tuli uusia osuudenomistajia toiseksi eniten viiteen vuoteen. Ainekset rahastojen suosion jatkolle ovat kasassa.

Rahastosäästäjien koronapelot taittuivat keväällä, ja vuoden toisella neljänneksellä suomalaiset yhdistelmärahastot saivat noin 25 000 osuudenomistajaa lisää. Tieto selviää S-Pankin neljä kertaa vuodessa ilmestyvästä Rahastopörssi-selvityksestä (PDF).

Kaikkiaan noin miljoona suomalaista sijoittaa erilaisiin rahastoihin. Suomalaiset suosivat etenkin yhdistelmärahastoja, joita on perinteisesti omistettu kaikkein yleisimmin. Yhdistelmärahastot hajauttavat varansa sekä osake- että korkomarkkinoille. Rahastopörssi kertoo, mitä tavallisen rahastosäästäjän sijoituksille kuuluu ja mitä tulevilta kuukausilta on lupa odottaa.

”Usein moititaan, että suomalaissijoittajat myyvät halvalla ja ostavat kalliilla, mutta tämä vuosi on osoittanut, että klisee ei enää pidä paikkaansa. Viime vuosina nähty myönteinen suuntaus sijoittamisen suosiossa on jatkunut, vaikka koronapandemian myötä perusteet synkistelyyn olivat olemassa”, kommentoi S-Pankin päästrategi Lippo Suominen.

Suomisen mukaan rahastosäästäjät näyttävätkin kouliintuneen viime vuosikymmenten markkinaheilunnassa, ja myyntinappulaa ei enää paineta niin herkästi kuin aiemmin.

”Ennemminkin markkinalaskut nähdään mahdollisuuksina lähteä mukaan sijoitusmarkkinoille, kuten tällä vuosituhannella on kerta toisensa jälkeen opittu”, Suominen sanoo.

Maaliskuun ulosvirta kääntyi nopeasti

Koronapandemian aiheuttamassa laskussa maaliskuussa suomalaiset rahastosäästäjät olivat vielä myyntilaidalla. S-Pankin selvityksen mukaan yhdistelmärahastojen osuudenomistajamäärässä nähtiin suurin kuukausipudotus pitkään aikaan, kun vajaa 15 000 henkilöä luopui rahastostaan maaliskuussa.

Rahavirrat kääntyivät kuitenkin nopeasti ostopuolelle jo huhtikuussa osakemarkkinoiden suunnatessa nousuun. Huhtikuussa yhdistelmärahastot saivat lähes 14 000 uutta osuudenomistajaa. Rahastosäästäjien määrän pudotus siis kuitattiin kuukaudessa.

Sen jälkeen uusien sijoittajien virta on jatkunut, minkä seurauksena vuoden toisella neljänneksellä yhdistelmärahastoihin tuli noin 25 000 uutta osuudenomistajaa – toiseksi eniten viiteen vuoteen.

Päästrategi Lippo Suomisen mukaan rahoitusmarkkinoiden voimakas nousu kevään aallonpohjasta on hämmästyttänyt monia sijoittajia. Globaali talous on yhdessä historian syvimmistä ja nopeimmista taantumista, ja huonoja uutisia satelee joka puolelta. Samaan aikaan maailman osakemarkkinat ovat kivunneet lähes 40 prosenttia maaliskuun pohjista. Vuoden toisen neljänneksen osakenousu olikin vahvinta tällä vuosituhannella.

”Selityksiä on useita. Osakemarkkinat ennakoivat tulevaa kehitystä ja kevään mittaan on selvinnyt, että talouskasvu piristyy nopeasti, kun koronapandemia helpottaa. Lisäksi pandemia iskee pahimmin palvelualoihin, kun taas monet maailman suurista pörssiyhtiöistä ovat jopa hyötyneet talouskriisistä lisääntyneen digitalisaation myötä”, Suominen kertoo.

Merkittävä tekijä osakkeiden kirin taustalla on kuitenkin keskuspankkien massiivinen tuki, jonka seurauksena rahamäärä maailmalla on kasvanut ennennäkemättömällä tahdilla. Suomisen mukaan samalla on tullut selväksi, että korot pysyvät vielä pitkään nollissa, mikä on saanut sijoittajat hakemaan parempia tuottoja muilta markkinoilta.

”Tilanne ei ole muuttumassa, vaan myös jatkossa tilikorot säilyvät olemattomina, joten sijoittajien on haettava tuottoja riskipitoisemmilta markkinoilta. Tämä tukee niin osake-, yrityslaina- kuin esimerkiksi kiinteistömarkkinoita. Siten yhdistelmärahastojen kysyntä jatkunee reippaana, sillä niiden tuottomahdollisuudet ja helppous houkuttelevat sijoittajia”, Suominen ennakoi.