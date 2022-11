S-Pankin Rahastopörssi: Suomalaiset eivät luopuneet sijoittamisesta

Suomalaiset yhdistelmärahastot saivat vuoden kolmannella neljänneksellä lähes 10 000 uutta osuudenomistajaa enemmän kuin säästämisen lopetti, käy ilmi S-Pankin Rahastopörssi-selvityksestä (PDF). Vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana osuudenomistajamäärä lisääntyi yli 32 000:lla. Kaikkiaan yhdistelmärahastoilla on osuudenomistajia nyt yli 1,3 miljoonaa.

S-Pankin päästrategin Lippo Suomisen mukaan yhdistelmärahastojen sijoittajamäärän kasvutahti on hidastunut selvästi viime vuodesta, jolloin yhdistelmärahastot keräsivät ennätysmäärän osuudenomistajia.

”Tämäkin vuosi lähti erittäin reippaasti liikkeelle, kun ensimmäisellä kvartaalilla sijoittajia tuli lähes 20 000 lisää. Sen jälkeen tahti on hiipunut selvästi, mutta omistajavirta on pysynyt silti plussalla. Viimeksi vuonna 2018 on uusien sijoittajien määrä vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana ollut matalampi kuin nyt”, Suominen kertoo.

Heikot tuotot on kestetty

Päästrategi Lippo Suomisen mukaan suomalaisten sijoitusinnon jatkuminen on ollut myönteinen uutinen vaikeana vuotena.

”Maailman talouden kasvuvauhti on hiipunut, korkoja on nostettu ja Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, joten markkinoilla on riittänyt huolia”, Suominen luettelee.

Sekä Suomessa että muualla maailmassa osakkeet ovat laskeneet selvästi. Paikallisissa valuutoissa mitattuna laskua oli tullut syyskuun loppuun mennessä yli 20 %. Kun samaan aikaan voimakas korkojen nousu on painanut joukkolainojen arvoja lähes yhtä paljon, vuosi ollut historiallisen heikko sijoittajalle, joka hajauttaa varansa osake- ja korkomarkkinoille.

”Jos esimerkiksi vuoden alussa sijoitti puolet varoista osakkeisiin eri puolilla maailmaa ja puolet euroalueen valtionlainoihin, sijoitusten arvo laski ensimmäisellä vuosipuoliskolla 12 prosenttia ja tuotto oli heikoin koko vuosituhannella. Vuoden kolmannella neljänneksellä alamäki loiveni, mutta sijoitukset olivat edelleen pienessä laskussa”, Suominen kertoo.

Siitä huolimatta suomalaiset ovat pitäneet kiinni sijoituksistaan, ja jopa uusia rahastosijoittajia on saatu. Suomisen mukaan tämä kertoo omalta osaltaan sijoittamisen suunnitelmallisuuden ja pitkäjänteisyyden paranemisesta.

”Nykyään tiedostetaan entistä paremmin, että sijoittamisessa täytyy olla pitkäjänteinen ja kärsivällinen, eikä säikähtää jokaista väliaikaista markkinalaskua. Kuukausisäästämisen suosion kasvu tukee omalta osaltaan tätä. Kuukausisäästäjä ostaa myös markkinoiden laskiessa, joten hän hyötyy automaattisesti markkinoiden laskusta sijoittamalla aiempaa edullisemmilla tasoilla”, Suominen sanoo.

Suomisen mukaan viime vuosien nousumarkkinat saivat liikkeelle erilaisia sijoittajia. Vahva nousuhype ”kuumissa” osakkeissa houkutteli sijoittamisen pariin myös nopeiden voittojen tavoittelijoita. Näissä osakkeissa on kuitenkin nähty tänä vuonna kaikkein kovimpia alamäkiä.

”Osakenousuvuosina myös tavalliset taloudestaan huolehtivat ihmiset ovat lähteneet mukaan markkinoille yhdistelmärahastoihin. Tämä sijoittajakunta on nyt selvinnyt ainakin ensimmäisestä markkinahermoilujaksosta melko puhtain paperein.”

Rahastoissa liikettä molempiin suuntiin

Vuonna 2022 uusia rahasto-ostajia on virrannut sisään yhdistelmärahastoihin markkinalaskun houkuttelemana. Samaan aikaan kuitenkin myös sijoitusten kotiuttamiset rahastoista eli lunastukset ovat olleet korkealla, minkä seurauksena sijoittajamäärän nettolisäys on ollut maltillinen.

”Lunastuksiin ovat ajaneet sekä huolet markkinanäkymistä ja -alamäestä että myös rahantarve. Ihmiset sijoittavat pahan päivän varalle, ja osalle ’paha päivä’ on voinut koittaa tänä vuonna, kun käyttövarat ovat huvenneet hintojen noustua yleisesti. On ymmärrettävää, että taloudessaan tiukoilla olevat ihmiset ovat lunastaneet säästöjään”, päästrategi Lippo Suominen kertoo.

Suomisen mukaan lähiajat näyttävät edelleen epävarmoilta taantuman hiipiessä talouteen ympäri maailman. Markkinat ovat kuitenkin laskeneet jo sen verran, että talouden heikkouteen on varauduttu.

”Ennen pitkää markkinat alkavat jälleen hinnoitella talouden käännettä parempaan, joten pitkäaikaiselle sijoittajalle laskeneet markkinat tarjoavat myös mahdollisuuksia. Säästäjille myönteistä on, että korkotaso on nyt noussut, jolloin myös korkomarkkinat voivat jälleen tuoda tuottoja yhdistelmärahastoihin. Kuukausisäästäminen, jossa ostetaan niin parempina kuin heikompinakin päivinä, on tähän ympäristöön paras toimintamalli, jotta päästään kiinni pitkän aikavälin tuottoihin.”