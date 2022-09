S-Pankin tonttirahasto osti kolme tonttia Helsingin Vallilassa

Erikoissijoitusrahasto S-Pankki Tontti on tehnyt historiansa suurimmat kaupat. Rahasto osti kesäkuun lopussa kolme tonttia Helsingin kaupungilta Vallilan kaupunginosasta, joka sijaitsee kantakaupungin pohjoisosissa. Tontit sijaitsevat osoitteissa Teollisuuskatu 13, Teollisuuskatu 15 ja Elimäenkatu 6.

”Vallila on alueena erittäin kiinnostava, sillä se kehittyy parhaillaan vauhdikkaasti niin asuin-, työskentely- kuin virkistysalueena. Hankkimamme tontit sijaitsevat niin sanotulla Vallilan teollisuusalueella, jossa merkittävä osa rakennuksista on peräisin 1930-luvulta. Kaupan arvo on yli 14 miljoonaa euroa ja kyseessä on rahaston historian suurin yksittäinen sijoitus”, rahastonhoitaja Ville Vääränen kommentoi.

Kaikki kolme tonttia on vuokrattu rakennusyhtiö YIT:n omistamille kiinteistöosakeyhtiöille pitkäaikaisilla sopimuksilla. YIT on parhaillaan saneeraamassa tonteilla sijaitsevia rakennuksia toimitilakäyttöön. Tonteilla on maanpäällistä rakennusoikeutta yli 25 000 kerrosalaneliömetriä ja maanalaista rakennusoikeutta 3 000 kerrosalaneliömetriä.

Vuonna 2017 perustettu S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa Suomessa sijaitseviin, vuokralle annettaviin rakennettuihin tai rakennettaviin toimitila- ja asuinkiinteistöihin. Tonttien pitkät maanvuokrasopimukset tuovat rahastolle tasaista vuokratuottoa pitkällä aikavälillä. S-Pankki Tontti sopii sijoittajalle, joka tavoittelee pitkäaikaista, ennakoitavaa ja vakaata kassavirtaperusteista tuottoa. Rahastoa hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy.

S-Pankki on yksi Suomen merkittävimmistä kiinteistövarainhoitajista. Vuoden puolivälissä S-Pankki-konsernin yhtiöt S-Pankki Rahastoyhtiö Oy ja S-Pankki Pääomarahastot Oy hallinnoivat yhdeksää kiinteistösijoitusrahastoa, jotka sijoittavat varansa eri kiinteistöluokkiin, kuten asuntoihin, metsään, peltoihin, toimitiloihin ja tontteihin. Rahastot omistavat yhteensä yli 2 800 asuntoa, 37 toimitilakiinteistöä, 326 000 neliömetriä vuokrattavaa pinta-alaa, yli 31 000 hehtaaria metsää ja peltoa sekä 190 asunto- ja toimitilatonttia. Lisäksi S-Pankki Kiinteistöt Oy tuottaa hallinnointi- sekä kiinteistöjohtamispalveluita viidelle yhteissijoitukselle sekä kahdelle kiinteistösijoitussalkulle. Yhteensä hallinnoitavaa kiinteistövarallisuutta on yli 2,2 miljardia euroa. Osuudenomistajia kiinteistörahastoilla on yli 32 000.