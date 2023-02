S-Pankki ja Fennia suunnittelevat toimistorakennuksen uudistamista Helsingin ydinkeskustan yhdessä vanhimmista kaupunginosista

Helsingin ydinkeskustassa Fabianinkatu 8:ssa sijaitseva toimistorakennus muuttuisi uudistuksessa merkittävästi. Nykyisestä vuonna 1972 valmistuneesta Kiinteistö Oy Teohypon rakennuksesta pyrittäisi hyödyntämään betonirunko maanalaisine pysäköinti- ja aputiloineen, mutta tilajärjestelyt, tekniikka sekä julkisivu uudistuisivat täysin. Nykyistä rakennusta on tarkoitus laajentaa aiemmin hyödyntämättömälle sisäpihalle sekä korvata seitsemännen kerroksen IV-konehuone toimistotiloilla. Näin mahdollistetaan hankkeen kannattavuus ja saadaan muuntojoustava, yhdelle tai jopa kymmenille toimistokäyttäjälle soveltuva kokonaisuus. Hankkeen arkkitehtitoimistona toimii SARC Arkkitehdit.

Laajennuksia varten tontille on haettu asemakaavamuutoksella lisää rakennusoikeutta. Kaavamuutos mahdollistaisi toimisto- ja liiketilan laajentamisen noin 6 200 kerrosneliömetriin nykyisestä noin 3 000 kerrosneliömetristä.

”Rakennushankkeen asemakaavamuutos on käynnistetty hyvässä yhteistyössä Helsingin kaupungin ja SARC Arkkitehtien kanssa. Kohteen sijainti keskustassa asettaa riman korkealle laatutason ja kaupunkikuvan suhteen. Tulevien rakennustöiden osalta keskustasijainti, vanhan purkaminen ja korjaaminen sekä osittainen uudisrakentaminen edellyttävät työmaatoteutukselta paljon”, kiinteistökehitysjohtaja Jari Heinonen S-Pankista kommentoi suunnitelmia.

Toimistorakennuksen sijainti Esplanadin puiston ja Kauppatorin läheisyydessä on yksi sen vahvuuksista. Keskustan kulkuyhteydet ja palvelut ovat lyhyiden kävelymatkojen päässä. Kaartinkaupunki on rauhallista arvoaluetta, jolla sijaitsee useita toimistoja, hotelleja, ministeriöitä sekä ravintoloita. Alue tulee kehittymään merkittävästi tulevaisuudessa Eteläsataman Makasiinirannan uuden rakentamisen ja elävöittämisen myötä. ”Fabianinkatu 8 on innostava hanke mielenkiintoisella sijainnilla, jonka arvoa tuleva Makasiinirannan kehitys varmasti vielä parantaa”, Heinonen toteaa.

Muutostyöt kohteessa alkaisivat aikaisintaan vuoden 2024 aikana. Valmistuessaan uudistettu toimistorakennus tarjoaisi seitsemän kerrosta modernia, energiatehokasta sekä edustavaa pääkonttoritason toimitilaa muunneltaviin tarpeisiin.

S-Pankki Kiinteistöt Oy hallinnoi Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian kiinteistösijoitussalkkuja Fennian sijoitusorganisaation tukena. Sijoitussalkut sisältävät suoria kiinteistösijoituksia, osaomisteisia yhteissijoituskiinteistöjä sekä epäsuoria kiinteistörahastosijoituksia.

S-Pankki on yksi Suomen merkittävimmistä kiinteistövarainhoitajista. S-Pankki Rahastoyhtiö Oy hallinnoi yhdeksää kiinteistösijoitusrahastoa, jotka sijoittavat varansa eri kiinteistöluokkiin, kuten asuntoihin, metsään, peltoihin, toimitiloihin ja tontteihin. Vuoden 2022 lopussa rahastot omistivat yhteensä yli 2 900 asuntoa, 60 toimitilakiinteistöä, 561 000 neliömetriä vuokrattavaa pinta-alaa, yli 33 000 hehtaaria metsää ja peltoa sekä 190 asunto- ja toimitilatonttia. Lisäksi S-Pankki Kiinteistöt Oy tuottaa hallinnointi- sekä kiinteistöjohtamispalveluita viidelle yhteissijoitukselle sekä kahdelle kiinteistösijoitussalkulle. Yhteensä hallinnoitavaa kiinteistövarallisuutta on yli 2,2 miljardia euroa.