S-Pankki-rahastoissa käyttöön uusia ilmastoystävällisiä vertailuindeksejä

Suositut osakerahastot S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake, S-Pankki Passiivinen USA Osake ja S-Pankki Passiivinen Eurooppa Osake siirtyvät käyttämään Pariisin ilmastosopimuksen huomioivia uusia vertailuindeksejä.

S-Pankki on osa S-ryhmää, jonka tavoitteena on olla oman toimintansa osalta vuonna 2025 hiilinegatiivinen eli poistaa ilmakehästä enemmän hiiltä kuin tuottaa sitä sinne.

“Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista. Se on myös riski, joka jokaisen sijoittajan on syytä tiedostaa. Merkittävä asia on myös Pariisin ilmastosopimus, joka pyrkii rajaamaan maapallon keskilämpötilan nousun selvästi alle kahteen asteeseen. Ilmastonmuutoksen ja sen vastaisten toimenpiteiden huomioiminen on sijoittajan pitkän aikavälin etu”, sanoo sijoitusjohtaja Mika Leskinen S-Pankista.



Yhdeksän kertaa Suomen vastuullisimmaksi pankiksi peräjälkeen valittu S-Pankki tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman vastuullisia sijoitustuotteita. Yksi suosituimmista tuotteista on keväällä 2020 esitelty fossiilista polttoaineista vapaa S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake -rahasto.

“Hoitamallani rahastolla on jo yli 17 000 osuudenomistajaa. Se, että rahasto on noussut yhdeksi Suomen suosituimmista eurooppalaisten osakkeiden rahastoista näin lyhyessä ajassa, kertoo mielestäni siitä, että sijoittajat haluavat huomioida ilmastonmuutoksen sijoitustoiminnassaan, mutta heillä ei ole aiemmin ollut siihen sopivia työvälineitä“, salkunhoitaja Seppo Kurki-Suonio sanoo.

Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös S-Pankin vuonna 2020 teettämässä kyselytutkimuksessa, jossa 60 prosenttia rahojaan sijoittavista suomalaisista arvioi, että ilmastonmuutos kannattaa huomioida sijoituksissa jo pelkästään siksi, että se on taloudellisesti järkevää.

S-Pankki-rahastoissa syyskuussa käyttöön otettuja Climate Paris Aligned -indeksejä ylläpitää ja kehittää markkinainformaatiota tuottava MSCI. Climate Paris Aligned -indeksit ovat dynaamisia. Ne pitävät sisällään esimerkiksi vaatimuksen vuosittaisesta kymmenen prosentin päästövähennyksestä, jonka täyttämistä edellytetään indeksiin kelpaavilta yhtiöiltä.

Miten vertailuindeksi sitten ihan konkreettisesti auttaa tavallista rahastosäästäjää parantamaan sijoitustensa ilmastoystävällisyyttä?

“Kirittämällä meitä. Vertailuindeksi määrittelee, miten ja mihin nähden sijoitustoiminnan aktiivisuutta ja menestystä verrataan. Näin indeksi vaikuttaa osaltaan siihen, minne rahastojemme sijoitukset kohdistuvat ja millaisiin yhtiöihin rahastojemme salkunhoitajat sijoittavat hoitamiaan varoja”, Leskinen sanoo.