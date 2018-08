S-Pankki vastaa tekoälyhaasteeseen: tavoitteena yhä helpommat palvelut

Pankkimaailmassa tekoäly ei ole uusi asia, mutta sen käyttö lisääntyy hurjaa vauhtia. Löytääkseen parhaat hyödyntämiskeinot S-Pankki tarttuu Reaktorin tekoälyhaasteeseen ja tarjoaa kaikille työntekijöilleen mahdollisuuden tutustua tekoälyn perusteisiin.

Pankkien toiminnassa tekoäly ei ole vain tulevaisuutta vaan vahvasti tätä päivää. Esimerkiksi luottopäätöksissä tekoälyä ja koneoppimista on hyödynnetty päätösten apuna jo pitkään. Myös asiakaspalvelussa ja sijoitustoiminnassa sen käyttö on yleistymässä: tekoälyn ja koneoppimisen avulla asiakkaille voidaan tarjota heitä todennäköisimmin kiinnostavia tuotteita. S-Pankki-konserniin kuuluva FIM astui askeleen pidemmälle viime vuoden lopulla, kun se lanseerasi Pohjoismaiden ensimmäisen 100-prosenttisesti tekoälyyn perustuvan sijoitusrahaston. Rahasto hyödyntää osakevalinnoissa tekoälyä sekä koneoppimista löytääkseen markkinoilta ihmissilmille havaitsemattomia syy–seuraus-suhteita.

Pankeissa tekoälylle on tilausta, sillä asiakastietoa kertyy paljon: asiakassuhteet ovat tyypillisesti pitkiä ja asiakkaat täytyy jo lainsäädännönkin takia tuntea hyvin.

”S-Pankilla on kolme miljoonaa asiakasta, jotka kirjautuvat verkko- ja mobiilipankkiin yli 150 miljoonaa kertaa vuoden aikana. Tekoäly mahdollistaa jatkossa palveluiden taustalla yhä sujuvamman ja helpomman pankkiasioinnin”, sanoo Head of Data Science Pekka Autere S-Pankista.

Tekoäly ei korvaa ihmisälyä eikä henkilökohtaista palvelua, mutta se auttaa parantamaan asiakaskokemusta. Kun asiakkaan tiedot on valmiiksi analysoitu ja tekoäly hoitaa yksinkertaiset ja manuaaliset prosessit, voi asiakaspalvelija tarjota entistä henkilökohtaisempaa palvelua.

Tekoälyn käyttämiseen tarvitaan osaavia työntekijöitä. Enää ei riitä, että data-analyytikot ja BI-asiantuntijat tietävät mistä on kyse, sillä tulevaisuudessa lähes kaikissa työtehtävissä voidaan hyödyntää tekoälyä.

”Haluamme tarjota s-pankkilaisille mahdollisuuden perehtyä tekoälyn perusteisiin esimerkiksi Reaktorin verkkokurssin avulla, jotta jokainen pystyisi löytämään omasta työstään osa-alueita, joilla tekoälystä olisi apua”, kertoo S-Pankin henkilöstöjohtaja Merja Reinilä.

Reaktor ja Helsingin yliopisto ovat luoneet ilmaisen Elements of AI -verkkokurssin, joka pureutuu tekoälyn perusteisiin. Reaktorin käynnistämän tekoälyhaasteen tavoitteena on saada yksi prosentti suomalaisista koulutettua tekoälyn perusteisiin vuoden 2018 aikana.

”Haaste on käynnistynyt erinomaisesti ja kurssilla on jo nyt noin 90 000 osallistujaa ympäri maailmaa. Tekoälyn ennustetaan vaikuttavan tulevaisuudessa kaikkien elämään, minkä vuoksi on tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus opiskella sen perusteita. Esimerkiksi finanssialalla tekoälyratkaisut ovat arkipäivää jo nyt, mikä korostaa tekoälyn ymmärtämisen merkitystä entisestään”, sanoo Reaktorin tekoälyliiketoiminnasta vastaava johtaja Hanna Hagström.