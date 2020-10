S-ryhmä mukaan Women’s Empowerment Principles -sitoumukseen

YK:n tasa-arvojärjestöllä UN Women ja YK:n yritysvastuualoitteella UN Global Compact on naisten voimaannuttamiseksi laaditut periaatteet Women’s Empowerment Principles. S-ryhmä liittyy periaatteisiin maailmalla sitoutuneiden suuryritysten joukkoon, tavoitteenaan edistää työelämän tasa-arvoa ja tukea laajasti inkluusion ja monimuotoisuuden toteutumista.

– Periaatteilla edistetään naisten vaikutusmahdollisuuksia ja tasa-arvoa työpaikoilla. Se on tärkeää Suomessa ja erityisesti maailmalla. Sitoumuksen allekirjoittamalla tuemme tätä pyrkimystä ja lähetämme signaalin sidosryhmiemme suuntaan ja globaalien hankintaketjujemme toimijoille. Käytännössä tasa-arvo tarkoittaa esimerkiksi samaa palkkaa samasta työstä ja nollatoleranssia seksuaaliselle häirinnälle, toteaa henkilöstöjohtaja Susa Nikula SOK:lta.

S-ryhmässä etsitään parhaillaan keinoja edistää monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuuden kokemusta laajasti, useasta näkökulmasta tarkasteltuna.

– Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen on yksi kehitysasioista, joihin haluamme sitoutua työnantajana. Naisvaltaisella alalla näkökulma on hyvin tärkeä, onhan työntekijöistämme 78 % naisia. Voimme esimerkiksi tukea voimakkaammin sitä, että naisia hakeutuu entistä enemmän myös ylimpiin johtotehtäviin – esimiehistössämmehän naisia on meillä perinteisesti runsaasti, Susa Nikula kuvailee.

Osana periaatteisiin sitoutumista S-ryhmä osallistuu lokakuussa 2020 juuri startanneeseen WEPs Activator -kehittämisohjelmaan, jota koordinoivat UN Women sekä eurooppalaisten yritysten sosiaalista vastuuta edistävä ja kehittävä järjestö amfori.

– Ohjelman ja verkoston kautta saamme työkaluja sukupuolinäkökulman huomioimiseen työnantajana ja hankintaketjuissa toimiessamme. Saamme myös näkökulmia henkilöstö- ja vastuullisuustyömme kehittämiseen ja mahdollisuuden oppia organisaationa. Tämä auttaa meitä nykytilamme analysoinnissa, konkreettisten tavoitteiden asettamisessa ja toimenpideohjelmamme työstämisessä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseksi, vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa SOK:lta sanoo.

Lisätiedot:

Susa Nikula, henkilöstöjohtaja, SOK

Nina Elomaa, vastuullisuusjohtaja, SOK

Nina Meincke, johtaja, keskitetyt HR-palvelut ja D&I, SOK

Tiedustelut S-ryhmän viestintään: viestinta@sok.fi