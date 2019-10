S-ryhmä palkkaa 16 traineeta tulevaisuuden liiketoimintojaan rakentamaan

S-ryhmä rekrytoi 16 uutta traineeta eri liiketoimintoihin ja asiantuntijaorganisaatioonsa. S-Trainee-ohjelma on väylä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille nuorille tulevaisuuden avaintehtäviin.

S-ryhmän viime vuosina uudistunut rekrytoiva valmennusohjelma, S-Trainee, etsii jälleen nuoria talentteja ja tuoreita näkemyksiä liiketoimintojansa kehittämään.

– Kauppa kansainvälistyy ja digitalisoituu voimakkaasti. Uusien kykyjen kasvattaminen on meille tärkeämpää kuin koskaan. Emme hae valmennusohjelmaamme harjoittelijoita, vaan traineita rakentamaan muutosta kanssamme, SOK:n henkilöstöjohtaja Susa Nikula S-ryhmän henkilöstötoiminnoista kertoo.

Traineepaikkoja on auki osuuskaupoissa, SOK:lla ja ulkomaan liiketoiminnoissa. Ohjelman ydintä on teoreettisen opiskelun yhdistäminen käytännön työhön: trainee työskentelee S-ryhmän toimipaikoissa ja tukitoiminnoissa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisesti. Työsuhde on vakituinen, ja työskentely jatkuu varsinaisten valmennusjaksojen päätyttyä.

– Tarjoamme traineelle tilaisuuden kasvaa kykyjensä mukaan yhä vaativampiin esimies-, asiantuntija- ja johtotehtäviin. Hänellä on mahdollisuus aidosti merkittävän uran luomiseen ja verkostoitumiseen, eri organisaatioissamme, eri asiantuntemusalueilla. Monet S-ryhmän avainpositioissa olevat henkilöt ovatkin tulleet taloon juuri valmennusohjelmamme kautta. Haussa on jälleen henkilöitä, jotka sitoutuvat arvoihimme ja haluavat tulla toteuttamaan johtamislupauksiamme ”Uskallan, arvostan ja toteutan”, Susa Nikula kuvailee.

S-Trainee on S-ryhmän valmennusohjelma ylemmän korkeakoulututkinnon juuri suorittaneille tai pian valmistuville. Hakuaika on 16.10.–6.11.2019. Trainee-paikkoja on auki useissa S-ryhmän alueosuuskaupoissa, SOK:lla ja lähialueen liiketoiminnoissa. Tietoa hausta: s-trainee.fi

S-ryhmän henkilöstötoiminnot, henkilöstöjohtaja Susa Nikula (SOK), puh. 010 76 80260

