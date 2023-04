S-ryhmän hotellien ja ravintoloiden parhaimmistoa palkittiin näyttävämmin kuin koskaan – hotelli- ja ravintopäälliköiden huiput löytyvät Oulusta

SOK:n Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjaus palkitsi tänä vuonna ennätysmäärän loistavia hotelli- ja ravintola-alan yksilö- ja tiimisuorituksia S-ryhmästä – yhteensä 30 sarjassa. Eniten mara-alan menestyjiä palkittiin Osuuskauppa Arinasta:

Vuoden S-Boss (hotellipäällikkö): Tiina Uusikartano , Original Sokos Hotel Arina, Oulu

, Original Sokos Hotel Arina, Oulu Vuoden S-Boss (ravintolapäällikkö): Jonna Tervo , Rosso Kempele ja Oulu

, Rosso Kempele ja Oulu Vuoden kokoushotelli: Original Sokos Hotel Arina, Oulu

Vuoden kivijalkakahvila: Coffee House Rovaniemi

Vuoden Rosso: Rosso Kempele

Vuoden Amarillo: Amarillo Oulu

Vuoden suositelluin ravintola (nopea syöminen ja kahvilat): Coffee House Rovaniemi

”On tärkeää, että ihmiset saavat tunnustusta upeasta työstään. Olemme menestyneet hyvin ja merkittävin syy tähän ovat ammattitaitoiset ja työtä intohimoisesti tekevät esihenkilöt ja mahtava henkilökunta. Henkilöstön merkitystä ei voi liikaa korostaa. He varmistavat asiakaskokemuksen, mikä on tärkein perusta onnistumiselle tällä toimialalla. Olen hyvin kiitollinen saamistamme tunnustuksista kovatasoisessa porukassa”, iloitsee Osuuskaupan Arinan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.

Hotelleissa onnellistetaan ja onnistutaan

Sokos Hotels -ketju palkitsi onnistujiaan ja onnellistajiaan läpi Suomen 14 eri kategoriassa. ”Meillä on Tallinnan Viru mukaan lukien 45 Sokos Hotellia, joissa upea henkilöstömme tekee päivittäin työtä koko sydämellään asiakkaidemme onnellistamiseksi. On ilo palkita työssään niin tuloksellisuuden, asiakaspalvelun kuin laadun mittareilla menestyneitä”, summaa S-ryhmän matkailukaupan konsepteista ja kehityksestä vastaava johtaja Jaana Matikainen. Vuoden hotellipäällikkönä eli S-Bossina palkittiin Tiina Uusikartano Oulun Original Sokos Hotel Arinasta, joka puolestaan valittiin parhaaksi kokoushotelliksi.

Ravintola-ammattilaiset tekevät arjesta juhlaa

”Ihmiset tarvitsevat tässä ajassa positiivisia ja kohottavia kokemuksia, ja ravintolassakäynnit ovat arjen juhlaa. Käynnin onnistumisen edellytyksenä on henkilöstöstä, palvelusta, tunnelmasta ja ruoan laadusta koostuva ehjä kokonaisuus. S-ryhmän noin 460 ravintolassa työskentelee upea joukko erilaisia persoonia ja tiimipelaajia, jotka varmistavat yhdessä huippupalvelun”, S-ryhmän ravitsemiskaupan kentän ohjauksesta vastaava johtaja Juha Lindholm kiteyttää. Esihenkilöillä on keskeinen rooli hyvän yhteishengen herättäjinä. Erityisen hyvin päällikköpestissään on onnistunut vuoden 2022 ravintolapäälliköksi, eli S-Bossiksi valittu Jonna Tervo, joka luotsaa sekä Kempeleen että Oulun Rossoa. Kempeleen Rosso palkittiin myös vuoden Rossona. Lisäksi Rovaniemen Coffee House ylsi kivijalkakahviloiden kärkeen sekä sarjassaan suositelluimmaksi ravintolaksi. Oulusta löytyi viime vuoden paras Amarillo.

S-ryhmän hotelleissa ja ravintoloissa ennätysvahva kehitysvire

S-ryhmän hotelleissa ja ravintoloissa on läpi haastavan korona-ajan tinkimättä panostettu asiakaskokemukseen ja rakennettu polkua tulevaan. Toiminnan kehittämisen ohella on pystytty toteuttamaan myös suuri määrä upeita hotelli- ja ravintolauudistuksia.

”Kovan työn tulokset näkyvät. Ala on palautunut nopeasti korona-ajasta ja asiakkaiden tyytyväisyys ja suositteluhalukkuus on kehittynyt hienosti. Iso kiitos kaikille mara-alan noin 6 500 huippuammattilaisellemme. Onnistumisen takana on laadukas asiakaspalvelu, josta välittyy aito vuorovaikutus ihmisten välillä. Sitä asiakkaat meidän osaajiltamme odottavat. Kohtaamiseen perustuu myös esihenkilötyö, joka on avainasemassa palvelu- ja johtamiskulttuurimme eteenpäin viemisessä, joka päivä. Hyvä draivi ja fiilis työyhteisössä nostaa myös asiakkaiden tunnelmaa, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook muistutti puhuessaan S-ryhmän mara-alan tapahtumassa.

Kyseessä oli S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskaupan suurin vuosittainen tapahtuma kautta aikojen. Mukana oli ensi kertaa osallistujia sekä Sokos Hotels - ja Radisson Blu -ketjuista että S-ryhmän ravintoloista mukaan lukien uniikkiravintolat – yhteensä yli 600 mara-ammattilaista. Samalla jatkui jo 2000-luvun alussa alkanut perinne S-ryhmän mara-parhaimmiston palkitsemisesta. Palkitsemiset ovat tärkeä osa S-ryhmän hotellien ja ravintoloiden palvelukulttuurin kehittämistä sekä mara-alan huippuammattilaisten esille nostamista.