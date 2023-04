S-ryhmän hotellien ja ravintoloiden valtakunnallista parhaimmistoa palkittiin – keittiöpäälliköiden S-Chef löytyy Jyväskylästä

SOK:n Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjaus palkitsi tänä vuonna ennätysmäärän loistavia hotelli- ja ravintola-alan yksilö- ja tiimisuorituksia S-ryhmästä yhteensä 30 sarjassa. Osuuskauppa Keskimaasta palkittiin neljä mara-alan ammattilaista poikkeuksellisen hyvästä työstä:

Vuoden S-Chef (keittiöpäällikkö): Juho Pehkonen , Pizza & Buffa Seppälä Jyväskylä

, Pizza & Buffa Seppälä Jyväskylä Vuoden revenue manager: Petri Kemiläinen , Osuuskauppa Keskimaa

, Osuuskauppa Keskimaa Mystery Shopping Original: Original Sokos Hotel Alexandra

Vuoden onnellistajat, Sokos Hotels: Leena Lehosmaa, Original Sokos Hotel Alexandra

Ravintola-ammattilaiset tekevät arjesta juhlaa

- Ihmiset tarvitsevat tässä ajassa positiivisia ja kohottavia kokemuksia, ja ravintolassakäynnit ovat arjen juhlaa. Käynnin onnistumisen edellytyksenä on henkilöstöstä, palvelusta, tunnelmasta ja ruoan laadusta koostuva ehjä kokonaisuus. S-ryhmän noin 460 ravintolassa työskentelee upea joukko erilaisia persoonia ja tiimipelaajia, jotka varmistavat yhdessä huippupalvelun, S-ryhmän ravitsemiskaupan kentän ohjauksesta vastaava johtaja Juha Lindholm kiteyttää.

Esihenkilöillä on keskeinen rooli hyvän yhteishengen herättäjinä. Erityisen hyvin päällikköpestissään on onnistunut vuoden 2022 keittiöpäälliköksi, eli S-Chefiksi valittu Juho Pehkonen Jyväskylän Seppälän Pizza & Buffa -ravintolasta.

- Seppälän Buffa on tällä hetkellä koko Suomen kovamyyntisin Buffa ja Juhon esimerkillisellä ohjauksella palveluilme ja ruoan laatu on kehittynyt entisestään, kertoo Pasi Kunelius.

Hotelleissa onnellistetaan ja onnistutaan

Sokos Hotels -ketju palkitsi onnistujiaan ja onnellistajiaan 14 eri kategoriassa.

- Meillä on Tallinnan Viru mukaan lukien 45 Sokos Hotellia, joissa upea henkilöstömme tekee päivittäin työtä koko sydämellään asiakkaidemme onnellistamiseksi. On ilo palkita työssään niin tuloksellisuuden, asiakaspalvelun kuin laadun mittareilla menestyneitä, summaa S-ryhmän matkailukaupan konsepteista ja kehityksestä vastaava johtaja Jaana Matikainen.

Osuuskauppa Keskimaasta palkittiin Sokos Hotels -ketjun vuoden 2022 revenue manager Petri Kemiläinen ja yksi vuoden onnellistajista on Leena Lehosmaa Original Sokos Hotel Alexandrasta. Alexandra voitti myös Original-hotellien Mystery Shopping -sarjan.

- Meillä on Keskimaalla rautainen matkailun ammattilaiskaarti pitämässä huolta asiakkaista, Petri ja Leena ovat oivallisia esimerkkejä tästä ammattitaidosta. Original Sokos Hotel Alexandran kaksi palkintoa kertovat myös siitä, että perinteisen keskustahotellin palveluun on panostettu ja se huomataan, kertoo Pasi Kunelius.

S-ryhmän hotelleissa ja ravintoloissa ennätysvahva kehitysvire

S-ryhmän hotelleissa ja ravintoloissa on läpi haastavan korona-ajan tinkimättä panostettu asiakaskokemukseen. Toiminnan kehittämisen ohella on pystytty toteuttamaan myös suuri määrä hotelli- ja ravintolauudistuksia.

- Meillä Keskimaalla on panostettu esihenkilöiden johtamistaitojen kehittämiseen ja omaan työssä jaksamiseen aiemminkin, mutta 2022 alkaen olemme käyneet yhteistä vuoden mittaista valmennusmatkaa kaikkien keskimaalaisten päälliköiden kanssa. Teemana ovat olleet oma työ, oma hyvinvointi, hallinnan tunne, mihin aikamme käytämme ja miten omat voimavarat riittävät. Arki on ollut palvelualoilla erityisen kuormittavaa pari viime vuotta, ja toivottavasti valmennusmatkastamme on ollut apua nyt voittaneiden päälliköiden työssä – jokainen heistä on palkintonsa ansainnut ihanalla asenteellaan, halullaan auttaa tiimiään onnistumaan ja pilkkeellä silmäkulmassa, vaikka ajat ovat olleet vaativia, kiittää Keskimaan matkailu- ja ravitsemistoimialan toimialajohtaja Pasi Kunelius.

Kyseessä oli S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskaupan suurin vuosittainen tapahtuma kautta aikojen. Mukana oli ensi kertaa osallistujia sekä Sokos Hotels - ja Radisson Blu -ketjuista että S-ryhmän ravintoloista mukaan lukien uniikkiravintolat – yhteensä yli 600 mara-ammattilaista. Palkitsemiset ovat tärkeä osa S-ryhmän hotellien ja ravintoloiden palvelukulttuurin kehittämistä sekä mara-alan huippuammattilaisten esille nostamista.

- Kovan työn tulokset näkyvät. Ala on palautunut nopeasti korona-ajasta ja asiakkaiden tyytyväisyys ja suositteluhalukkuus on kehittynyt hienosti. Iso kiitos kaikille mara-alan noin 6 500 huippuammattilaisellemme. Onnistumisen takana on laadukas asiakaspalvelu, josta välittyy aito vuorovaikutus ihmisten välillä. Sitä asiakkaat meidän osaajiltamme odottavat. Kohtaamiseen perustuu myös esihenkilötyö, joka on avainasemassa palvelu- ja johtamiskulttuurimme eteenpäin viemisessä, joka päivä. Hyvä draivi ja fiilis työyhteisössä nostaa myös asiakkaiden tunnelmaa, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook muistutti puhuessaan S-ryhmän mara-alan tapahtumassa.