S-ryhmän laskuri kertoo ruokakorisi ilmastovaikutuksen

S-ryhmä on avannut ostetun ruoan hiilijalanjäljen kertovan laskurin. Palvelu on osa S-mobiilin Omat ostot -palvelua, ja sitä on kehitetty pitkään yhdessä Luonnonvarakeskuksen parhaiden asiantuntijoiden kanssa.

– Nyt julkaistu hiilijalanjälkilaskuri on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja edelläkävijä koko maailman mitassa, sillä se kertoo tuoteryhmätasolla omaan todelliseen kulutusdataan perustuvan ostoskorin hiilijalanjäljen, SOK:n vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen kertoo. Rankisen mukaan ruoan ilmastovaikutuksesta kertovalle laskurille on ollut selvä tilaus. – Kerroimme viime heinäkuussa aikomuksestamme avata laskuri syksyllä. Sen jälkeen olemme saaneet asiakkailtamme ja sidosryhmiltä todella paljon ilahtuneita kommentteja ja erilaisia kehitystoiveita. Asiakkaidensa omistamalle kaupparyhmälle tällaisen kuluttajien tarpeista lähtevän palvelun rakentaminen on ollut mitä luontevinta. Hiilijalanjälkilaskuri ei huomioi yksittäisten tuotteiden ilmastovaikutuksia, sillä luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa tuotteista ei ole vielä kattavasti saatavilla. Laskuri näyttää kuitenkin riittävällä tarkkuudella tuoteryhmien ilmastovaikutuksien suuruusluokat ja niiden vaikutukset omaan hiilijalanjälkeen. – On hienoa, että laskuri kehitettiin Luken ja SOK:n yhteistyönä. Laskuri on kuluttajaystävällinen tapa tuoda ruokakorin ilmastovaikutuksia esille ja lähelle jokaisen omaa arkea. Vaikka Lukella on vankka osaaminen ruoan ympäristövaikutusten arvioinnissa, on laskurin taustalla myös paljon pohdintaa ja uusia tapoja soveltaa Luken asiantuntemusta, tutkija Hanna Hartikainen Luonnonvarakeskuksesta toteaa. Tuoteryhmien ilmastovaikutusarvioissa on otettu huomioon ryhmän myydyimpien tuotteiden alkuperä niissä tuoteryhmissä, missä alkuperä erityisesti vaikuttaa tuotteen ilmastovaikutukseen. Tällaisia tuotteita on muun muassa kasvihuonekasvikset. – Palvelua on kehitetty alusta saakka kuluttajien kanssa tiiviissä yhteistyössä. Sen sijaan, että olisimme esittäneet palvelussa vain kuluttajien ruokaostojen kokonaishiilijalanjäljen, kuluttajat kaipasivat erityisesti käytännön työkalua, jolla he pystyvät tekemään vertailua eri tuoteryhmien välillä, Omat ostot -hiilijalanjälkilaskurin kehityksestä vastaava tuoteomistaja Vesa Riihelä kertoo. Hiilijalanjälkilaskuria samoin kuin koko S-mobiilin Omat ostot -palvelua kehitetään edelleen jatkuvasti, ja uusia ominaisuuksia on luvassa tasaisessa tahdissa. Jatkossa kuluttajat saavat entistä yksityiskohtaisempaa tietoa kasviproteiinien ilmastovaikutuksista, kun ne eriytetään omaksi tuoteryhmäkseen. Lisäksi laskuriin ollaan kehittämässä muun muassa mahdollisuutta asettaa itselleen ja koko ruokakunnalle hiilijalanjälkitavoitteita. Ostettujen ruokatuotteiden todellisen kotimaisuusasteen näyttävä kotimaisuuslaskuri julkaistaan S-mobiilissa puolestaan lokakuussa.

