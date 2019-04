S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskaupalla vahva alkuvuosi

S-ryhmän tammi–maaliskuun veroton vähittäismyynti oli 2 649 miljoonaa euroa, jossa oli muutosta viime vuoteen -0,7 prosenttia.

S-ryhmän marketkaupan myynti kasvoi viime vuoden alkukuukausina poikkeuksellisen hyvin, mutta tämän vuoden alussa myyntiä painoivat pääsiäisen sijoittuminen maaliskuun sijasta huhtikuulle sekä Pietarissa toimintansa lopettaneet isot Prisma-toimipaikat. Kasvua saatiin kuitenkin ruuan verkkokaupassa, jossa myynti koheni alkuvuonna lähes 25 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

− Erityinen ilonaiheemme on matkailu- ja ravitsemiskaupan hyvä myynninkehitys. Viime vuonna vahvaa tulosta tehneet hotellit ja ravintolat ovat jatkaneet alkuvuonna kasvavilla myynneillä. Luottamus toimialan tulevaisuuteen on myös vankka, sillä S-ryhmässä on meneillään iso hotellien investointiohjelma. Tämän ja tulevan vuoden aikana valmistuu useita mittavia uudistuksia tai kokonaan uusia hotelleja, SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä kertoo.

Myös S-ryhmän digipanostukset ovat jatkuneet alkuvuonna. Merkittävin lanseeraus on yhä kattavammin asiakkaita palveleva, uusi S-mobiili, jonka lisäksi useista muista mobiilisovelluksista otettiin käyttöön uusia versioita. Yksi tänä vuonna kehittyvistä ja laajentuvista sovelluksista on ABC-mobiili. Mobiilimaksamisen osuus onkin kasvanut ABC-ketjussa sekä autopesujen että tankkauksen osalta koko alkuvuoden ajan. Maksutapoihin tuo vaihtoehtoja myös alkuvuoden aikana lähes kaikkiin S-ryhmän ruokakauppoihin laajentunut MobilePay.

S-ryhmän veroton vähittäismyynti 1–3/2019

Liiketoiminta-alue Myynti (milj. €, sis. koko S-ryhmä) Muutos tilanteeseen

1–3/2018 (%) Marketkauppa* 1 870,7 -1,3 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 381,6 +0,4 Matkailu- ja ravitsemiskauppa* 189,2 +3,1 Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 67,6 -5,5 Muut 139,9 +3,1 S-ryhmä yhteensä 2 648,8 -0,7

*Luku sisältää myynnit Venäjällä ja Virossa.