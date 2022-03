S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskaupalta merkittävä tuki kulttuuriperintö- ja museotyöhön

S-ryhmään kuuluvat alueosuuskaupat sekä Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK ovat lähteneet mukaan tukemaan ruoka- ja juomakulttuuriin liittyvää kulttuuriperintö- ja museotyötä tekemällä merkittävän yhteislahjoituksen Hotelli- ja ravintolamuseon 50-vuotisjuhlarahastoon.

Helsingissä Kaapelitehtaalla toimiva Hotelli- ja ravintolamuseo kehittää parhaillaan toimintaansa kohti ainutlaatuista ruoka- ja juomakulttuurin foorumia. Uudistettu museo uusine palveluineen avattiin yleisölle lokakuussa 2021, museon 50-vuotisjuhlavuoden huipennukseksi. Parhaillaan museo on ehdolla Vuoden museoksi.

Turun Osuuskauppa on yksi tukijoista ja haluaa näin omalta osaltaan vaalia arvokasta toimialan perintöä. "Turun Osuuskauppa perustettiin vuonna 1901 edistysmielisten turkulaisten toimesta. Vuonna 1938 avattiin ensimmäinen TOK:an ravintola. Vuosikymmeninen saatossa TOK:n hotelli- ja ravintolaliiketoiminta on kasvanut ja kehittynyt ja tarjonnut entistä monipolisempia palveluita asiakasomistajille. Tulevia uudistuksia ovat mm. kesällä Wiklundin katutasoon avattavat kaksi uutta ravintolaa – eurooppalaishenkinen all day -ravintola Wine Bar Axel W sekä Hesburger. Jatkossa Wiklundin katon alla palvelee viisi erilaista ravintolaa", kertoo vt. toimialajohtaja Tarja Jalonen.

”Lämpimät onnittelumme 50-vuotiaalle Hotelli- ja ravintolamuseolle! On hienoa, että ihmisiä niin arjessa kuin juhlassakin koskettavalla toimialallamme on oma museo. Ravintolat ja hotellit ovat osa suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria, jonka historiaa ja kulttuuriperintöä on syytä vaalia. Myös S-ravintoloihin ympäri Suomen kuuluu ainutlaatuisia klassikkoravintoloita, kuten Salve ja Kappeli Helsingissä, Tulisuudelma Vantaalla, Takatasku Joensuussa ja El Toro Lahdessa. Kaikkien tuntema ravintolaketjumme Rosso toi pitsat kaikkien tietoisuuteen jo 44 vuotta sitten. Myös hotelli- ja ravintola-alan nykypäivässä ja tulevaisuudessa museolle riittää tallennettavaa. Suomalainen ravintolatarjonta on monipuolinen ja kansainvälinen. Juomakulttuurimme eurooppalaistunut ja ravintolaan tullaan nykyisin erityisesti nauttimaan hyvästä ruuasta sekä palvelusta”, toteaa SOK:n ravitsemiskaupan kentän ohjauksesta vastaava johtaja Juha Lindholm.

Hotelli- ja ravintolamuseon työkenttä kattaa koko Suomen, vaikka museo toimii fyysisesti Helsingissä. ”Olemme iloisia siitä, että olemme saaneet tukijaksemme valtakunnallisesti toimivan S-ryhmän Matkailu- ja ravitsemiskaupan, ja että museon työtä lähtivät tukemaan myös alueosuuskaupat ympäri Suomen. Se on osoitus siitä, että työllämme on merkitystä valtakunnallisesti”, iloitsee museonjohtaja Anni Pelkonen.

S-ryhmän matkailu- ja ravitsemistoimiala on kasvava ja kehittyvä toimiala. S-ryhmällä on 45 Sokos Hotellia Suomessa ja Tallinnassa. Valtakunnallisten ravintolaketjujen, kuten Rosso, Amarillo ja Coffee House lisäksi S-ryhmään kuuluu suuri joukko uniikkiravintoloita sekä franchising-toimintamallilla operoitavat ravintolaketjut Hesburger ja Fafa´s. Raflaamo.fi kokoaa kaikki lähes 500 ravintolaa saman katon alle. SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjaus vastaa Sokos Hotels -ketjun ja S-ryhmän ketjuravintoloiden kehityksestä ja ohjauksesta Suomessa ja lähialueilla. ​​​​​​​

Hotelli- ja ravintolamuseo on ruoka- ja juomakulttuurin ja majoitus- ja ravitsemisalan erikoismuseo, jonka toiminta käynnistyi vuonna 1971 Hotelli- ja ravintolaopistosäätiön aloitteesta Hotelli- ja ravintolaopiston tiloissa Haagassa. Kaapelitehtaalle museo muutti vuonna 1993. Nykyisin museota ylläpitää Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö – Stiftelsen för Hotell- och restaurangmuseet sr. Museon toiminnan tueksi säätiö on perustanut 50-vuotisjuhlarahaston, johon voivat lahjoittaa niin yhteisöt, yritykset kuin yksityishenkilötkin.