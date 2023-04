S-ryhmän myynti kasvoi alkuvuonna – veturina hotellit ja ravintolat sekä päivittäistavarakaupan markkinaa vahvempi kehitys

Marketkaupan myynti oli tammi−maaliskuussa 2 357,3 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 8,9 prosenttia.

Inflaatiokehitys ja kuluttajien ostovoiman heikkeneminen on korostanut hintakilpailukyvyn merkitystä marketkaupassa. Käyttötavarakaupassa kuluttajat harkitsevat hankintojen tekemistä nyt entistä tarkemmin. Myös ruokaostoksilla hinta on noussut yhä useammalle suomalaiselle tärkeäksi kriteeriksi. Kuluttajat ovat siirtäneet ostojaan edullisempiin ketjuihin ja tuotteisiin. Kiinnostaville uutuustuotteille on kuitenkin edelleen tilausta. Tämän osoittivat Suomalainen menestysresepti -kilpailun voittaneet Mattila Brosin Smokehouse-ateriat, jotka nousivat helmikuussa myydyimpien valmisruokien joukkoon.

– Osuuskauppana haluamme tiukassakin taloustilanteessa tarjota asiakasomistajillemme mahdollisimman edullisen ja monipuolisen ostoskorin. Emme ole vieneet kaikkia kustannusnousuja hintoihin, ja maaliskuussa laskimme noin 400:n jo valmiiksi edullisen Xtra-tuotteen hintoja. Lisäksi olemme tammikuusta lähtien nostaneet esiin alle euron per kilo tai pakkaus maksavia hedelmiä ja vihanneksia, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook kertoo.

S-ryhmän päivittäistavaramyynti kasvoi alkuvuonna Suomessa selvästi muuta alan markkinaa voimakkaammin.

Hotellien ja ravintoloiden myynti jatkoi kasvu-uralla

S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti kasvoi tammi–maaliskuussa lähes 60 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Tuolloin koronarajoitukset vaikuttivat etenkin tammi–helmikuussa voimakkaasti alan toimintaan. Hotellien ja ravintoloiden myynti kipusi alkuvuonna 182,2 miljoonaan euroon, ja hipoi jo koronaa edeltävän vuoden 2019 tasoa.

– Työ- ja ryhmämatkustus on palautunut hyvin, ja konferensseja ja kokouksia oli tammi–maaliskuussa paikoin jopa normaalia alkuvuotta enemmän. Kansainvälinen matkustus on niin ikään elpymässä. Erityisen vilkasta palveluiden kysyntä on ollut Lapissa. Kauppa kävi alkuvuonna hyvin myös S-ryhmän ravintoloissa, ja etenkin nopea syöminen on kasvattanut suosiotaan, Hannu Krook sanoo.

Liikennekaupassa ja tavaratalokaupassa positiivinen alkuvuosi

ABC-ketjun myynti oli tammi–maaliskuussa 487,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 4,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tieliikennemäärät olivat alkuvuonna hieman koronarajoitusten leimaamaa vuoden 2022 ensimmäistä kvartaalia suuremmat. Vilkastuneen liikkumisen siivittämänä myynti kehittyi positiivisesti sekä ABC-ketjun polttonestekaupassa että sähkölatauksessa. Myös ABC-asemien ravintoloissa kauppa kävi alkuvuonna edellisvuotta vilkkaammin, ja vaihtelevat talvisäät kasvattivat autopesujen kysyntää.

Tavaratalo- ja erikoisliikekaupan myynti oli tammi–maaliskuussa 56,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 13 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat ovat taas osa ihmisten arkea. Muodin ja kosmetiikan kauppa kävikin alkuvuonna selvästi edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vilkkaammin. Asioinnin palautuminen kaupunkikeskustoihin kasvatti asiakasmääriä ja myyntiä kivijalkamyymälöissä sekä Sokoksella että Emotion-ketjussa. Uusi Sokos.fi vauhdittaa puolestaan myyntiä verkkokaupassa.

– Haastavasta talouden tilanteesta huolimatta vuoden ensimmäinen kvartaali oli S-ryhmän liiketoiminta-alueille myynnillisesti suotuisa. Olemme korona-aikana uusineet monipuolisesti verkostoamme ja pitäneet myös tässä ajassa kiinni mahdollisimman edullisesta hintatasosta. Tämä tekee meistä asiakkaille kiinnostavan valinnan, Hannu Krook tiivistää.

S-ryhmän veroton vähittäismyynti 1–3/2023

Vertailtavuuden vuoksi mukana on myös koronakriisiä edeltävän vuoden 2019 muutosprosentit.

Liiketoiminta-alue Myynti (milj. €) Muutos 1–3/2022 (%) Muutos 1–3/2019 (%) Marketkauppa* 2 357,3 +8,9 +24,5 Liikennekauppa 487,4 +4,9 +28,1 Matkailu- ja ravitsemiskauppa* 182,2 +59,6 -4,0 Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 56,6 +13,0 -16,4 Muut 154,4 -0,2 +13,6 S-ryhmä yhteensä 3 237,8 +9,8 +21,4

Marketkauppa sisältää S-ryhmän päivittäistavarakaupan, Prisman käyttötavarakaupan sekä rautakaupan.



*Lukuun sisältyy myynnit Virossa ja Venäjällä. Liiketoiminta Venäjällä on päättynyt. Pietarin Prismojen ja hotellien liiketoiminnot myytiin kesäkuussa 2022.