S-ryhmän myyntidata paljastaa: tämän tuoteryhmän myynteihin juhannuksen säällä ei ole vaikutusta

Korona-aika koetellut ihmisten jaksamista: "Takana on kaksi kuormittavaa vuotta. S-ryhmässä halutaan puhua avoimesti mielen hyvinvoinnista." 18.5.2022 07:50:00 EEST | Tiedote

Mielenterveyden oireet ovat tunnistettu haaste suomalaiselle työelämälle. S-ryhmässä on edistetty mielen hyvinvointia pitkäjänteisesti, ja mielialahäiriöistä ja masennuksesta johtuvat sairauspoissaolot saatiin kääntymään laskuun vuonna 2019. Korona-aikana ahdistuneisuus ja työuupumus on lisääntynyt Suomessa, ja mielenterveyden haasteista johtuvat poissaolot kasvoivat vuonna 2021 myös S-ryhmässä. Osuuskauppa HOK-Elannolla on päätetty tarttua erityisesti luottamuksen kulttuurin vahvistamiseen ja nuorten mielen hyvinvointiin: ”Kampanjasta tai yhden vuoden kehitysalueesta ei ole kyse. Mielenterveydestä on tullut koko Suomen yhteinen asia ja pysyvä painopiste.”