S-ryhmän päivittäistavarakauppa onnistui tiukassa taloustilanteessa vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja kasvattamaan markkinaosuuttaan

Päivittäistavarakaupalle vuosi 2022 oli jo kolmas poikkeuksellinen vuosi. Tammi-maaliskuussa elettiin vielä pandemia-aikaa rajoituksineen, kun taas loppukeväästä kuluttajakäyttäytymistä muuttivat rajoituksista luopuminen, asiakkaiden palaaminen ravintoloihin ja matkustuksen elpyminen. Toisaalta helmikuussa Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seurannut hintojen ja kustannusten nopea nousu muuttivat toimintaympäristön myös S-ryhmän osalta.

S-ryhmän päivittäistavarakauppa onnistui kuitenkin vastaamaan haasteisiin hyvin ja kantamaan vastuuta poikkeustilanteessa. Myynti kasvoi 5,7 prosenttia edellisvuodesta, ja asiakasmäärä lisääntyi. Kasvua veti vahvimmin Prisma, jonka myynti kasvoi peräti 7,6 prosenttia.

- S-ryhmän päivittäistavarakaupan myynti kasvoi vuonna 2022 joka kuukausi Suomen muuta markkinaa nopeammin. Ruoan hinta nousi vuoden edetessä keskiöön niin asiakkaiden arjessa kuin julkisessa keskustelussakin. Taloustilanteen tiukentuessa pidimme kiinni edullisesta ostoskorista. Väistämättömät hinnannousut pyrittiin pitämään mahdollisimman kohtuullisina kuluttajille ja tätä olemme jatkaneet tänä vuonna muun muassa laskemalla 400 Xtra-tuotteen hintaa, painottaa S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho.

S-ryhmän päivittäistavarakauppa jatkaa investointeja myymälöiden ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Ruoan verkkokauppaa kehitetään edelleen asiakkaiden toiveiden mukaisesti. S-kaupat.fi:n asema markkinajohtajana vahvistui viime vuonna ja jo yli 250 S-ryhmän myymälää tarjoaa ruoan verkkokaupan palveluita Kemistä Helsinkiin. Syksyllä HOK-Elanto ja Pirkanmaan Osuuskauppa kertoivat avaavansa automaatioavusteiset ruokaostosten keräilykeskukset vuonna 2024. Kerää ja skannaa -palvelu oli vuonna 2022 käytössä 31 Prismassa. Vuonna 2023 palvelu laajenee 27 uuteen Prismaan.

- Ruoan hinnan korostuessa huomaamme asiakkaiden suosivan suuria myymälöitä ja Prisma-ketju on ollut nyt erityisesti asiakkaiden suosiossa. Muutama vuosi sitten toteutettu S-marketin konseptiuudistus on selkeästi ollut asiakkaille mieleinen ja näkyy asiakasmäärien, myynnin ja asiakastyytyväisyyden kasvuna. Sale-ketjun myymäläuudistukset etenivät ripeästi vuonna 2022 ja jatkuvat tänä vuonna. Sale-uudistukset on otettu positiivisesti vastaan ja ne ovat osaltaan investointeja tulevaisuuteen, kertoo Päällysaho.

Prismoja uudistettiin vuonna 2022 seitsemän, ja uusia Prismoja avattiin Suomeen kolme: Vaasan Liisanlehto, Sastamala ja Espoon Lippulaiva. Virossa avattiin kolme uutta Prismaa ja neljässä tehtiin iso uudistus. Virossa on nyt kaikkiaan 14 Prismaa.

S-ryhmällä on tällä hetkellä yli tuhat päivittäistavarakaupan toimipaikkaa eri puolilla Suomea. S-ryhmän päivittäistavarakaupat tarjoavat työtä lähes 20 000 kaupan alan ammattilaiselle.