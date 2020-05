S-ryhmän ravintolat ja hotellit valmiina palvelemaan kesänviettäjiä

S-ryhmän ravintoloista noin puolet avautuu 1.6. alkavalla viikolla. Myös useita hotelleja avataan jo avoinna olevien lisäksi. Rajoitukset näkyvät toiminnassa osittain, mutta palvelut ovat pääosin normaalilla tasolla. Asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta huolehditaan kaikin tavoin.

Kaikissa ravintoloissa ja hotelleissa noudatetaan tehostettua hygieniaa ja turvallista asiointia edistäviä ratkaisuja. Esimerkiksi ruokaravintoloissa käytössä ollut asiakaspaikka puhdistetaan huolellisesti jokaisen asiakkaan jälkeen ja kattaus tehdään joka kerta erikseen. Asiakaspöydät ja istumapaikat sijoitellaan riittävillä turvaväleillä tai osa niistä poistetaan käytöstä. Hotelleissa huonesiivous tehdään tehostetusti.

Henkilökunnalla on tarkka ohjeistus henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen. Tärkeässä roolissa on myös asiakkaidemme opastaminen turvalliseen asiointiin. Sitä tehdään muun muassa kuulutusten, sähköisten infonäyttöjen, lattiatarrojen, julisteiden ja opastusvideoiden avulla.

– Uskoisin, että jos uskaltaa asua vaikkapa kerrostalossa, uskaltaa tulla asioimaan hotelliin. Hotellissa ei tyypillisesti kokoonnuta isoina massoina, vaan aikaa vietetään pääasiassa omassa huoneessa. Lähes ainoa poikkeus on normaalisti aamiainen, mutta sekin on nyt tarjolla poikkeusjärjestelyin. Ravintoloissa taas puhtaudesta huolehditaan aina tarkasti ja nyt vieläkin tarkemmin, SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan johtaja Harri Ojanperä kertoo.

Rajoitukset näkyvät eniten ravintoloissa

Ravintoloissa valtiovallan asettamat rajoitukset näkyvät ensisijaisesti asiakaspaikkojen määrän rajaamisena puoleen normaalista ja anniskeluajan loppumisena kello 22.00. Ovet on suljettava kello 23:n aikaan. Lisäksi buffetruokailua ei voi järjestää niin, että asiakkaat ottavat itse ruokansa. Muuten ravintolat toimivat palvelunsa ja tarjontansa puolesta melko normaalisti. Terasseilla asiakaspaikkarajausta ei ole.

Hotelleissa poikkeusaika näkyy tehostetun hygienian lisäksi vain aamiaisella. Buffetaamiainen korvataan hotellikohtaisesti joko asiakkaan mukaan annettavana aamiaispakettina tai aamiainen syödään tarjoiltuna hotellin ravintolassa.

– Rajoitukset eivät asiointia juurikaan haittaa, vaan ruokaa, juomaa ja huolenpitoa on tarjolla normaalisti. Meidän hotelliemme tehtäväksi on määritelty ihmisen onnellistaminen eikä sitä korona ja sen mukanaan tuomat poikkeamat estä. Koko ravintola-alalla haluamme toimia vastuullisesti, rajoituksia noudattaen ja uskomme, että myös asiakkaat toimivat näin. Näin pääsemme eteenpäin toivottavasti rajoituksia vähitellen höllentäen.

Puitteet tarjolla kaikkien aikojen suomalaiseen matkailukesään

– Ennusmerkit ja tutkimukset osoittavat, että suomalaisilla on nyt kova tarve päästä liikkeelle. Kun siihen yhdistyy tieto siitä, että Suomi on erittäin turvallinen maa suomalaisille lomailijoille, haluamme olla luomassa puitteita kaikkien aikojen suomalaiselle matkailukesälle. Meidän maantieteellisesti hyvin kattava hotelli- ja ravintolaverkostomme on yksi sen mahdollistajista, Harri Ojanperä päättää.

1.6. avautuvan 250 ravintolan lisäksi S-ryhmä avaa lisää ravintoloita kesän kuluessa kaikkialla Suomessa. Hotelleja avautuu kesäkuun aikana toistakymmentä ja muutamia myös heinäkuun puolella. Kesän kuluessa verkosto kattaa kaikki kaupungit, joissa on S-ryhmän hotelleja. S-ryhmää operoi Sokos Hotels -ketjua Suomessa, Tallinnassa ja Pietarissa sekä Radisson Blu -hotelleja Suomessa.

S-ryhmän ravintolatarjonnan löydät osoitteesta www.raflaamo.fi. S-ryhmän hotelleja voit katsella ja tehdä varauksia osoitteissa www.sokoshotels.fi ja www.radissonhotels.com