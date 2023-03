S-ryhmän vuosi- ja vastuullisuuskatsaus 2022 on julkaistu: ”Toimintaympäristön turbulenssista huolimatta on tärkeää katsoa pidemmälle”

Nyt laskee ruoan hinta – S-ryhmän myymälöissä uudet halvemmat hinnat lähes 400 Xtra-tuotteelle 21.3.2023 08:00:08 EET | Tiedote

Ruoan hinnan nousu on koskettanut suomalaisia ja moni on joutunut muuttamaan ostokäyttäytymistään säästääkseen arkisissa ruokamenoissa. S-ryhmä haluaa tiukassakin taloustilanteessa mahdollistaa asiakasomistajilleen mahdollisimman edullisen ostoskorin, ja tässä kaupan omilla merkeillä on tärkeä rooli. Huomisesta alkaen kaikkien lähes neljännsadan jo ennestään edullisen Xtra-tuotteen hintaa lasketaan.