SA-TU Logisticsin uusi terminaalihanke vahvistaa Vuosaaren sataman asemaa teollisuuden tavaravirtojen käsittelijänä

Logistiikkayhtiö SA-TU Logistics ja Helsingin Satama ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen maa-alueen vuokrauksesta Vuosaaren sataman logistiikka-alueella. SA-TU Logisticsin tavoitteena on rakentaa alueelle uusi terminaali.

Hankkeen toteutuessa mahdollisuudet käsitellä teollisuuden tavaravirtoja ja projekteja Helsingin satamassa paranevat huomattavasti.



- Helsingin Satama ja SA-TU Logistics ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Vuosaaren sataman toiminnan alusta alkaen ja nyt allekirjoitettu aiesopimus on luontainen jatkumo yhteistyölle, joka vahvistaa entisestään Vuosaaren asemaa teollisuuden kuljetuksissa, sanoo Helsingin Sataman rahtiliikennejohtaja Jukka Kallio.



SA-TU Logistics aloittaa investoinnin ensimmäisen vaiheen suunnittelun välittömästi. Alustavan suunnitelman mukaan reilun hehtaarin alueelle tulee kaksi erillistä terminaalia ja yhteensä noin 4 000 neliötä uutta tilaa. Toiseen terminaaliin suunnitellaan 70 tonnin siltanosturia. Alueella on myös Helsingin Sataman autovaaka.



- Pyrimme saamaan suunnitelman valmiiksi ensimmäisen, noin 2500 neliön hallin osalta kesän 2019 loppuun mennessä, kertoo SA-TU Logisticsin toimitusjohtaja Niko Plith.



- Tulemme keskittymään uudessa terminaalissamme ensisijaisesti erilaisten terästen sekä projektien ja muun vastaavan teollisen tavaran käsittelyyn ja lyhytaikaiseen välivarastointiin sekä vientikonttien lastaamiseen ja tuontikonttien purkuun, Niko Plith jatkaa.



Vuosaaren satamassa on erinomainen vienti- ja tuontikonttien tasapaino. Lisäksi kotimaan rahdin osalta kuljetusyhtiöt löytävät pääkaupunkiseudulta paluukuormia muuta maata helpommin takaisin pohjoiseen. Tämä tekee edestakaisen ajon edullisemmaksi ja säästää myös ympäristöä.