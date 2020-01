Saamelaisten kansallispäivä Savoy-teatterissa 6.2.2020

Savoy-teatteri juhlistaa 6.2. vietettävää saamelaisten kansallispäivää kahden norjansaamelaisen artistin konsertilla.

VASSVIK

Multi-instrumentalisti Torgeir Vassvik on tuttu nimi maailmanmusiikin ystäville. Hänen viimeisin levynsä Gákti sai lehdistössä loistavat arvostelut ja nousi korkealle erilaisilla maailmanmusiikin listoilla.

Vassvik on itse kuvaillut animalistiseksi kutsuttua musiikkiaan seuraavasti: ”Musiikkini on kuin aallot, myrsky, tuuli ja seesteinen kesäpäivä. Se on kuin Golf-virta, kuin pohjolan yöt joissa revontulet välkehtivät.” Torgeir Vassvik vie musiikillaan kuulijan matkalle aavemaiseen, joskus kauniiseen, joskus jopa pelottavaan maisemaan.

Torgeir Vassvik joiku, kitara, munniharppu, Rasmus Kjorstad oktaaviviulu, Audun Strype, elektroniikka

ELLE MÁRJÁ

”Olen joikannut jo ennen kuin osasin puhua. Se on erottamaton osa minua. Minusta tuntuu kuin esi-isäni olisivat kanssani, kun joikaan”. Näin kuvailee illan toinen esiintyjä Elle Márjá Eira suhdettaan saamelaiseen perimäänsä. Elle Márjá on todellinen taiteen moniosaaja. Musiikin lisäksi hän on kotimaassaan Norjassa arvostettu elokuvantekijä, kuvataiteilija ja kirjailija. Ehtiipä hän jossain välissä harjoittaa perheensä perinteistä ammattia, poronhoitoa. Eira esiintyy usein soolona, mutta laulaa myös muun muassa Snoweye-bändissä yhdessä Led Zeppelin basisti John Paul Jonesin kanssa.

Elle Márján musiikki on urbaania elektronista poppia, jossa on mukana enemmän kuin ripaus hänen saamelaista perintöään. Elle Márjá kertoo poliittisesti sävyttyneissä, omakohtaisissa sävellyksissään tarinoita omasta ja perheensä elämästä. Laulamisen ohella hän myös joikaa. Tärkeä osa Elle Márján konsertteja ovat taustalla pyörivät, lauluihin olennaisesti liittyvät, artistin itsensä tekemät videot.

Elle Márjá Eira laulu, filmit, Morten Hyld Petersen elektroniikka, kitarat, Dermot Sheedy elektroniikka, rummut

SAAMELAISTEN KANSALLISPÄIVÄ

Saamelaisten kansallispäivää on juhlittu jo yli sadan vuoden ajan. Helmikuun 6. vuonna 1917 Pohjoismaiden saamelaiset aloittivat valtionrajat ylittävän keskinäisen yhteistyön, ja tuosta hetkestä katsotaan myös saamelaisten poliittisen tietoisuuden alkaneen. Näistä syistä juuri tuo päivä on valittu saamelaisten kansallispäiväksi.

Saamelaisten kansallispäivä

Savoy-teatteri to 6.2. klo 19.00

Kesto n. 2h, sisältää väliajan

http://www.savoyteatteri.fi/fi/tapahtumat/event/6DD0D889FA6A330CAF052ECA838E3E9C/Elle_M_rj____Vassvik