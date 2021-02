Saamelaisten kansallispäivänä ilmestyvä romaani käsittelee alkuperäiskansaa koskevia ajankohtaisia kysymyksiä

Palkitun Elif Shafakin uutuus on kauniin brutaali ja yhteiskuntakriittinen romaani naisen ahtaasta asemasta Turkissa 4.2.2021 11:05:05 EET | Tiedote

Merkittävimpiin nykykirjailijoihin kuuluvan Elif Shafakin 10 minuuttia 38 sekuntia tässä oudossa maailmassa (Gummerus) on koskettava ja syvästi humaani tarina naiseksi kasvamisesta patriarkaalisten sääntöjen yhteiskunnassa. Teos oli ehdolla muun muassa Booker-palkinnon saajaksi ja valittiin Blackwellin vuoden kirjaksi. Shafak kirjoittaa sekä turkiksi että englanniksi ja on julkaissut 18 kirjaa, joista 11 on romaaneja. Hänen teoksiaan on käännetty 54 kielelle.