SAARAMARIA KUITTISEN NÄYTELMÄ VOLTTI ASFALTILLA VALTIMONTEATTERILLA

Lehdistötiedote 24.9.2019. Erika Evan ohjaus pureutuu köyhyyteen, pieneen palkkaan ja työtaisteluihin. VOLTTI ASFALTILLA - kun unelmilta leikattiin siivet -esityksen ensi-ilta 17.10.2019. Kantaesitys. Voltti asfaltilla on työtaistelu siivouskomerossa. Se on näytelmä, joka ottaa kantaa köyhyyteen, sen syntyy ja jatkuvuuteen. Näytelmän ohjaa Erika Eva. Lavalla Mona Kortelampi ja Sirja Sauros.

"Kaiken muun mä voin äitinä kestää, paitsi nähdä oman lapsen leikkaamassa siipiään pois, kun ei ollu niitä varaa pitää. Se on vähän niin kuin kaikilla ois sama mahdollisuus tehdä voltti. Mut toisilla on sellanen vaahtomuoviallas mihin moksahtaa. Toisilla asfaltti."

Voltti asfaltilla on kertomus kahden siivoojan erilaisista tavoista selviytyä kyykyttävistä työoloista; työpaikan menettämisen pelko saa Sinikan alistumaan kaikkeen, kun taas jo kaiken menettänyt Hannele on valmis taisteluun. Omaperäiset naiset piristävät raskasta työpäiväänsä aamukahvirutiineilla siivouskomerossa, käsittelevät riittämättömyyden tunnetta vähävaraisina vanhempina, mutta sinnikkäästi hakevat huumorista väriä harmauteen. Mutta millainen onkaan se työpäivä, jolloin raja tulee vastaan? Mitä seuraa, kun työkone hajoaa, rätti ja elämä lyö kasvoille, rahat ei riitä ja lasten unelmilta katkotaan siivet?



Saaramaria Kuittisen käsikirjoittama näytelmä kuvaa työntekijän perspektiivistä sitä millaista on työskennellä jatkuvassa epävarmuudessa, kilpailutus kierteessä, sekä miten suuria pienituloiselle ovat pienetkin palkanalennukset. Näytelmä pureutuu siihen, kuinka näköalattomalta tuntuukaan köyhyys ja siihen, kun ei voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Tapahtumat sijoittuvat kokonaisuudessaan siivouskomeroon, joka korostaa hahmojen ja tilanteen klaustrofobisuutta.



Voltti asfaltilla- kun unelmilta leikattiin siivet- ensi-ilta 17.10.2019 Valtimonteatterissa. Käsikirjoitus: Saaramaria Kuittinen - Ohjaus: Erika Eva Esityskausi 17.10-16.11.2019, liput myy Tiketti.



Rooleissa: Mona Kortelampi, Sirja Sauros. Lavastus: Ari Kortelampi. Puvustus: Erika Eva / työryhmä. Valo- ja äänisuunnittelu: Erika Eva / Ari Kortelampi



Liite:

Julistekuva, Voltti asfaltilla, graafikko ShiverLab / Katja Medarhri, valokuvat Sanna Kaesmae