Saaren Taika tuo markkinoille Metsämikrobi ihonhoitosarjan

Mikä on ihon mikrobiomi ja miten se vaikuttaa ihmisen terveyteen?



Monipuolisella mikrobiympäristöllä on vaikutusta erilaisten sairauksien, kuten allergioiden ja astman esiintyvyyteen. Mitä monipuolisemmin mikrobeja, sitä vähemmän sairauksia.

Kaiken takana on iho - Epätasapainossa oleva ihon mikrobiomi

Ihon mikrobiomin epätasapainolla on epäilty olevan yhteys useisiin eri ihosairauksiin, kuten ekseemaan, hilseeseen, akneen ja dermatiittiin sekä myös joihinkin ihoinfektioihin.

Iho nimittäin on suojamuurimme ulkoisen ympäristön ja kehomme välillä, mutta samalla se on myös immunologinen elin, jonka reseptoreissa tunnistetaan iholle tulleet ärsykkeet.

Ihon reseptorit sijaitsevat karvatupeissa ja ihohuokosissa, ja iholle välittyvät ärsykkeet vaikuttavat reseptorien sytokiinien määrään.

Sytokiinit taas ovat proteiineja, joilla on ihmisen immuunijärjestelmän toiminnassa olennainen osa. Sytokiinit ohjaavat ja säätelevät immuunijärjestelmämme toimintaa ja sytokiinien epätasapaino taas aiheuttaa häiriöitä immuunijärjestelmämme toiminnassa.

Ihmisen mikrobialtistus



Ympäri maailman räjähdysmäisesti lisääntyneet autoimmuunisairaudet, kuten allergiat, astma, tyypin 1 diabetes ja atopia saattaa tiedemiesten mukaan liittyä siihen, että ihmisillä on siistimpi kasvu- ja elinympäristö.

Modernilla ihmisellä ei enää ole riittävää kosketusta luontoon, jota kautta hän altistuisi erilaisille mikrobeille päivittäin.

Auttaako mikrobiomi kosmetiikka?



Vielä on paljon tutkittavaa ja ymmärrettävää ihon mikrobiomista ja mikrobiomi ihonhoidosta, mutta jo nyt on tiedossa, että ihon mikrobiomin tasapainon ylläpitämisellä on suuri vaikutus ihomme terveyteen ja kehomme vastustuskykyyn.

Immuunijärjestelmä tarvitsee jatkuvaa altistusta ympäristöstä toimiakseen kunnolla.

Ympäristön mikro-organismeille altistuminen tuo monimuotoisuutta iholle ja suolistoon, ja auttaa immuunijärjestelmäämme tunnistamaan haitalliset signaalit ja toimimaan kehoa suojaavasti niitä vastaan.

Saaren Taika tuo markkinoille oman Metsämikrobi ihonhoitosarjansa, jonka tuotteet

ovat 100% luonnollisia

eivät sisällä väriaineita

eivät sisällä säilöntäaineita

eivät sisällä keinotekoisia kemikaaleja

eivät sisällä keinotekoisia hajusteita

eikä yleisimmin ihoärsytystä aiheuttavia ainesosia

sisältävät suomalaista Re-Connecting Nature® metsämikrobiuutetta

Re-Connecting Nature® -uute on kosmetiikassa käytettävä aktiiviraaka-aine, jolla on ainutlaatuisia suomalaisen metsän ja luonnon mikrobiomia palauttavia ominaisuuksia. Metsämikrobi ihonhoitotuotteiden käyttö auttaa palauttamaan ihosi luonnollista mikrobitasapainoa.

Re-Connecting Nature -uute on valmistettu kierrätettävistä tai uusiutuvista materiaaleista metsänpohjaa kaivamatta. Se jäljittelee Suomen luonnon satojen lajien runsasta mikrobien monimuotoisuutta.;

Re-Connecting Nature® -uute tuo runsaan, luonnosta peräisin olevan biologisen monimuotoisuuden turvallisesti ja helposti käytettävässä muodossa ihonhoitotuotteisiin.

Re-Connecting Nature®

Auttaa palauttamaan ihon luonnollisen mikrobiomi tasapainon

Tarjoaa mahdollisuuden olla yhteydessä rikkaaseen biologiseen monimuotoisuuteen

Tukee ihon suojatoimintoja

Auttaa lisäämään kollageenin tuotantoa

Auttaa nopeuttamaan ihon uusiutumista ja paranemista

Vähentää punoitusta ja auringonpolttaman ihon ärsytystä

Sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle



