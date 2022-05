Saarenjärven kunnostussuunnittelu alkoi osana Helmi-elinympäristöohjelmaa

”Kunnostussuunnitelma on osa Helmi-ohjelman lintuvesikunnostuksia ja suunnittelun lähtökohtana on järven linnustollisen tilan parantaminen avovesialaa lisäämällä”, kertoo lintuvesikoordinaattori Maria Yli-Renko Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Saarenjärvelle valmistui vuonna 2020 luonnonhoitosuunnitelma, jossa esitetään ruoppaussuunnitelman tekemistä Saarenjärven pohjoisosassa sijaitsevalle Vihiniemenlahdelle avovesialan lisäämiseksi. Kiskonjoen mukanaan tuomat ravinteet ja kiintoaines ovat laskeutuneet Vihiniemenlahteen ja laaja järvialue on loppukesästä pahoin umpeenkasvanut. ”Ruoppausten tarkoituksena onkin kehittää järven pohjoisosaa kosteikkomaiseen suuntaan, jotta saadaan lisättyä linnuston viihtyisyydelle tärkeää avovesialuetta ja estettyä järven umpeenkasvua sekä parannettua Saarenjärven kosteikkomaista luonnetta ja ravinteiden pidätyskykyä.”, täsmentää Yli-Renko.

Kunnostuksen toteuttaminen edellyttää vesialueen omistajien lupaa

Kunnostussuunnitelma valmistuu vuoden 2022 syksyllä ja tällöin alueella tullaan pitämään myös yleisötilaisuus, jossa konsultti esittelee suunnitelmaa ja paikallisilla on mahdollisuus kommentoida suunniteltuja toimenpiteitä. Tilaisuudesta tullaan tiedottamaan myöhemmin.

Helmi-ohjelman toimet perustavat vapaaehtoisuuteen ja kunnostusten toteutuminen edellyttääkin vesialueen omistajien suostumusta. ”Kunnostukset eivät kuitenkaan toteutuessaan vaadi alueen omistajilta omarahoitusosuutta vaan kunnostuskustannuksista vastaisi Varsinais-Suomen ELY-keskus.”, sanoo Maria Yli-Renko.

Suunnitelman valmistuttua vesialueen omistajia lähestytään kirjeitse luvan saamiseksi. Mikäli kunnostukselle löytyy paikallista tahtotilaa ja vesialueen omistajat puoltavat laadittua suunnitelmaa, siirrytään kunnostuksessa seuraavaan vaiheeseen eli kunnostukseen haetaan vesilain mukaista lupaa aluehallintovirastolta.

Lisätietoja

Maria Yli-Renko

lintuvesikoordinaattori

Varsinais-Suomen ELY-keskus

puh. 0295 023 020

maria.yli-renko@ely-keskus.fi

Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma, jota toteuttavat yhdessä ministeriöiden hallinnonalat sekä kunnat ja järjestöt. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja se on keskeinen keino luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä. Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen.

Lisää Helmi-elinympäristöohjelmasta: www.ym.fi/helmi

Lisää Helmi-ohjelman lintuvesikunnostuksista: ym.fi/helmi/lintuvesien-ja-kosteikkojen-kunnostaminen