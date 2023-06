Saarikko, Kalli, Jungner sekä Soini kohtaavat Keskustan tilaisuudessa SuomiAreenassa ti 27.6. klo 13

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kallin puhe Keskustan puoluevaltuuston kokouksessa 22.4.2023 11:22:06 EEST | Tiedote

Hyvät puoluevaltuuston jäsenet, Vaalitulos – se on selvääkin selvempi. Nyt kansan tahdon pitää tulla todeksi. Voittajien pitää ottaa valta. Voittajien pitää ottaa vastuu. Mitä virkaa vaaleilla muuten on? Maa tarvitsee hallituksen. Asiat pitää hoitaa. Lupaukset pitää lunastaa. Bensan ja sähkön hinnan laskemisesta alkaen. Hyvät keskustalaiset, Vaalituloksen mukaisesti Keskusta menee oppositioon. Uskon, että isänmaata voi palvella myös sieltä. Olemme valmiita yhteistyöhön, jos päätökset ovat mielestämme oikeita. Sellaisia, jotka tuovat turvaa, työtä ja kasvua, tasa-arvoa ja toivoa. Sellaisia, joilla jokainen suomalainen ja koko maa pidetään mukana. Viime vaalikaudella päätimme viimein sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta. Nyt uudistusta pitää saada viedä hyvinvointialueilla eteenpäin. Hoitajapulaa pitää helpottaa ja hoitojonoja lyhentää. Peruspalveluja on vahvistettava ja lähipalvelut pitää turvata koko Suomessa. Toiminnan kehittämisen ohella näille on varattava riittävä rahoitus.