Saariston Pienelle Rengastielle pyöräilyn opasteet

Saariston Pienelle Rengastielle rakennetaan tänä kesänä pyöräilyn opasteet. Opasteet ulottuvat Turusta koko pienen rengastien ympäri ja niitä seuraamalla pyöräilijä pysyy reitillä. Pienen Rengastien opastaminen kuuluu Turun seudun laajempaan pyöräilyn opastamisen hankkeeseen, jossa Turun seudun pääpyöräreiteille toteutetaan uuden tieliikennelain mukaisia pyöräilyn opasteita. Pienen Rengastien opasteet ovat valmiita 11.7. mennessä.

Pienen Rengastien opasteet on suunniteltu yhdessä Paraisten ja Naantalin kaupunkien kanssa. Rengastie on opasteissa merkitty Saariston Rengastien tunnuksella. Opastus on suunniteltu ja toteutettu osana Turun seudun maankäytön-, asumisen- ja liikenteen (MAL) ohjelmaa.

Opastus auttaa osaltaan noususuhdanteessa olevaa pyörämatkailua ja tuo samalla esille eri kulkumuotojen liikennöintitarvetta maantieliikenteessä.

Lisää tietoa Turun kaupunkiseudun pääpyöräilyreittien viitoituksesta hankesivuilla:

Turun kaupunkiseudun pääpyöräilyreittien viitoitushanke (vayla.fi)

Lisätietoja 5.–9.7.: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikennejärjestelmäpäällikkö Hanna Lindholm, p. 0295 022 806