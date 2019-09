SAARISTON SADONKORJUUJUHLA PAKETOI PAIKALLISET TUOTTEET NÄKYVÄSTI ESILLE

12. kertaa saaristossa järjestettävä Sadonkorjuujuhla levittäytyy tänä vuonna myös Naantaliin. Saariston sadonkorjuujuhla pitää sisällään kaikkiaan neljä eri tapahtumakokonaisuutta.

Ravintolapäivät alkavat jo 13.9. ja kestävät aina kahden viikonlopun yli 22.9. saakka. Ravintolapäivien ideana on, että saariston ravintolat tarjoilevat sadonkorjuuaiheisia menukokonaisuuksia 20 euron hintaan. Jokaisesta ruokailusta saa passiin leiman, ja kun leimoja on kertynyt 3 kappaletta, voi passin palauttamalla osallistua ihanien palkintojen arvontaan.

Sadonkorjuumarkkinat Nauvossa sekä lähiruokamarkkinat Naantalin Röölässä ovat lauantaina 14.9. Samana päivänä käydään Nauvon markkinoiden yhteydessä kalansavustuksn SM-kilpailut nyt jo kolmatta kertaa. Innokkaille savustajille löytyy vielä muutama vapaa paikka kilpailussa.

Sunnuntaina 15.9. avoimet tilat valtaavat saariston. Avoimet tilat -tapahtuman aikana voi tutustua saariston tilojen ja yritysten tuotteisiin ja tavata tuottajia sekä ostaa heiltä saaristolaistuotteita.

Tänä vuonna esnimmäistä kertaa Paraisten kaupungin matkailu ja Visit Naantali ovat yhdistäneet voimansa ja tarjolla on myös bussimatka saaristoon, jolloin Sadonkorjuujuhlien tapahtumiin voi tutustua ilman omaa autoa. Linja-auto starttaa Turusta aamulla klo 8, kulkee Paraisten kautta Nauvoon, jossa on aikaa tutustua markkinoihin, syödä ravintolapäivämenu omavalintaisessa ravintolassa ja seurata kalansavustuksen SM-kisoja. Tämän jälkeen matkaa jatketaan Pienen Rengastien m/s Östernillä Naantalin Hankaan ja sieltä Röölän markkinoille jonka jälkeen bussi suuntaa takaisin Turkuun.

- Halusimme tarjota ilman autoa kulkeville mahdollisuuden päästä ihanaan syksyiseen saaristoon tutustumaan sadonkorjuun tapahtumiin. Lisäksi näin saimme hienosti yhdistettyä Naantalin ja Paraisten tarjonnan yhteen pakettiin. Mitä laajempi tarjonta, sen houkuttelevampaa on lähteä päiväksi saaristoon. Tämä on myös ainutlaatuinen mahdollisuus kiertää Pieni Rengastie näin myöhään syksyllä sen sulkeuduttua muuten jo tältä kaudelta. Tällainen yhteistyö on myös tärkeää saariston matkailusesongin pidentämisen näkökulmasta, kertoo Paraisten kaupungin matkailukoordinaattori Niina Aitamurto.

- Myös Naantalissa ympärivuotisuus ja saariston mahdollisuudet syksymmällä koetaan erittäin tärkeiksi ja tämä on hyvä alku sesongin pidentämiselle saaristossa, iloitsee Tarja Rautiainen Visit Naantalista.

www.sadonkorjuujuhla.fi

Lisätietoja:

Niina Aitamurto

Pargas stad/Näringslivstjänster–Paraisten kaupunki/Elinkeinopalvelut

+358 40 488 6093, niina.aitamurto@pargas.fi

Tarja Rautiainen

Visit Naantali

+ 358 40 7478847, tarja.rautiainen@visitnaantali.com

SKÄRGÅRDENS SKÖRDEFEST PAKETERAR OCH LYFTER FRAM DE LOKALA PRODUKTERNA

Skördefesten, som arrangeras för 12. året i rad, sprider sig i år även till Nådendal. Skärgårdens skördefest består av totalt fyra olika evenemangkomponenter.

Restaurangdagarna börjar redan den 13.9. och sträcker sig över två veckoslut, enda till den 22.9. Idén med restaurangdagarna är att skärgårdens restauranger bjuder på en skördetidsmeny för 20 euro. För varje måltid får man en stämpel i sitt pass och då man samlat 3 stämplar och returnerar sitt pass deltar man i utlottningen av fina vinster.

Skördefestmarknaden i Nagu och närmatsmarknaden i Röölä i Nådendal går av stapeln lördagen den 14.9. Samma dag arrangeras redan för tredje året FM i fiskrökning på marknaden i Nagu. Ännu finns det några lediga platser för den ivriga fiskrökaren!

Söndagen den 15.9. är det Öppna gårdar i skärgården. Under evenemanget kan man bekanta sig med olika gårdar och företag samt inhandla lokala skärgårdsprodukter direkt av producenten.

I år har Pargas stads turismavdelning och Visit Naantali för första gången enat sina krafter och erbjuder en paketresa till skärgården, så att man kan delta i Skördefesten utan egen bil. Bussen startar från Åbo kl 8 på morgonen, kör via Pargas till Nagu, där man har tid att bekanta sig med marknaden och äta en skördefestmeny på någon av restaurangerna, samt följa med fiskrökningstävlingen. Sedan fortsätter resan längs Lilla Ringvägen med m/s Östern till Hanka i Rimito, och marknaden i Röölä. Därefter styr bussen tillbaka mot Åbo.

- Vi vill erbjuda de icke bilburna en möjlighet att besöka den höstliga skärgården och delta i skördemarknadernas program. Ytterligare fick vi ihopknutet Nådendals och Pargas evenemang till ett paket. Ju bredare utbud desto mer lockande är en dagstur till skärgården! Detta är också en unik möjlighet att uppleva Lilla Ringvägen såhär sent på hösten, då rutten annars redan är stängd för säsongen. Dylikt samarbete är viktigt med tanke på förlängandet av säsongen, säger Pargas stads turismkoordinator Niina Aitamurto.

- Också för Nådendal är det viktigt med ett året-runt-tänkande och skärgårdens potential under hösten är väldigt intressant. Dethär är en ypperlig början på säsongsförlängning, glädjs Tarja Rautiainen från Visit Naantali.

www.skordefest.fi

Tilläggsinformation:

Niina Aitamurto

Pargas stad/Näringslivstjänster–Paraisten kaupunki/Elinkeinopalvelut

+358 40 488 6093, niina.aitamurto@pargas.fi

Tarja Rautiainen

Visit Naantali

+358 40 747 8847, tarja.rautiainen@visitnaantali.com