Saastamoisen säätiöltä puolen miljoonan euron lahjoitus Taideyliopistolle

Suomalaista taidetta ja tiedettä tukeva Saastamoisen säätiö lahjoittaa Taideyliopistolle puoli miljoonaa euroa. Säätiö haluaa lahjoituksella vahvistaa taiteen yliopistokoulutusta ja alan tutkimusta Suomessa.

Lahjoitus ohjataan Taideyliopiston Vahvista taiteen voimaa -keräykseen, jolla kartutetaan yliopiston pääomaa. Sen tuotoilla yliopisto toteuttaa strategiaansa esimerkiksi kehittämällä taiteilijoiden koulutusta ja sitä tarkastelevaa tutkimusta. Valtio myöntää jopa 2,5 euroa vastinrahaa jokaista yliopiston saamaa lahjoituseuroa kohden.

"Näemme Taideyliopiston keskeisenä toimijana taidekoulutuksessa ja tutkimuksessa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Toivomme, että lahjoituksemme auttaa osaltaan Taideyliopistoa kehittymään muun muassa taiteilijapedagogiikan tutkimuksessa kansainvälisesti johtavaksi yliopistoksi", sanoo Saastamoisen säätiön hallituksen puheenjohtaja Petteri Karttunen.

Saastamoisen säätiö on ollut Taideyliopistolle merkittävä yhteistyötaho jo pitkään. Säätiö on tukenut vahvasti Taideyliopiston Kuvataideakatemian nuorten taiteilijoiden kansainvälistymistä ja lahjoittanut viisivuotisen taiteilijapedagogiikan professuurin kuvataiteeseen. Taidealojen yliopistopedagogiikan tutkimus on nuori ja nouseva ala, jonka Taideyliopisto on profiloinut yhdeksi tutkimuksensa kärjistä.

"Olemme hyvin kiitollisia Saastamoisen säätiölle merkittävästä lahjoituksesta. Se kuvastaa syvällistä ymmärrystä Taideyliopiston ainutlaatuisesta asemasta uusien taiteilijasukupolvien kouluttajana. Taideyliopiston näkökulmasta on merkittävää, että maassamme vaikuttaa Saastamoisen säätiön kaltaisia vahvoja taiteen tukijoita, jotka haluavat vahvistaa taidekoulutusta ja tutkimusta pitkäjänteisesti. Valtion vastinraha lisää entisestään nyt tehdyn lahjoituksen vaikuttavuutta", Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén kiittää.

Valtio myöntää vastinrahaa yliopistolle 15.6.2020–30.6.2022 välisenä aikana tehdyistä lahjoituksista Taideyliopisto kerää kampanja-aikana lahjoituksia säätiöiltä, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä.