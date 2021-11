Säätiöt palkitsevat ympäristökriisin ratkaisijoita

Ympäristökriisin kimpussa työskenteleville on pian olemassa oma merkittävä tunnustuspalkinto. Kolmen säätiön yhteisen Sininen pallo -palkinnon voi saada uraauurtavasta teknologiasta tai tieteellisestä tutkimuksesta, joka auttaa ihmiskuntaa selviytymään ympäristökriisistä. Palkinto jaetaan ensimmäistä kertaa tämän vuoden joulukuussa.



“Haluamme ihmisten näkevän, että kriisissä on olemassa myös toivon ikkunoita”, sanoo palkinnon asiantuntijaraatiin kuuluva ympäristöjohtamisen ja -talouden professori Lassi Linnanen.



Palkinto on suuruudeltaan 100 000 euroa, ja sen saaja tarjoaa skaalautuvia tai monistettavia ratkaisuja ympäristökriisin eli ilmastokriisin ja luontokadon kukistamiseen. Palkinto myönnetään suomalaisille organisaatioille, yrityksille tai yhdistyksille, tutkimusryhmille tai mahdollisesti yksityishenkilöille, kielestä riippumatta.



Palkinnon rahoittavat ja sen saajasta päättävät Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö sekä Svenska litterattursällskapet i Finland SLS tasaosuuksin. SLS:n osuus rahoitetaan Ingrid, Margit ja Henrik Höijer II -rahastosta.



Ehdokkaat palkinnon saajaksi valitsee asiantuntijaraati, joka seuraa ja arvioi alan kenttää jatkuvasti. Raatiin kuuluvat tänä vuonna professori Lassi Linnasen lisäksi Sitran kestävyysratkaisut-teeman johtaja Mari Pantsar ja sijoitusyhtiö Loudspringin perustaja Tarja Teppo. Palkinto jaetaan vuosittain, ja se jaetaan ensimmäistä kertaa 8.12.2021.