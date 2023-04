SADAT LAPINLAHDEN YSTÄVÄT KOKOONTUIVAT TAVASTIALLE TUKEMAAN AVOINTA TAIDE-, KULTTUURI- JA MIELENTERVEYSTYÖTÄ

Tilaisuuden avasi Lapinlahti-yhteisön ja Lapinlahti-säätiön edustaja Ville Pellinen. Puheessaan Pellinen muun muassa ilmaisi olevansa optimistinen sen suhteen, että Lapinlahti-yhteisön ja Helsingin kaupungin sekä näiden kumppaneiden yhteistyöllä on löydettävissä Lapinlahdelle kestävä, vastuullinen, inklusiivinen ja elinvoimainen toimintakonsepti. Pellinen myös ilmaisi koko Lapinlahti-yhteisön puolesta syvän kiitollisuuden siitä, miten suuret määrät ihmisiä ovat valmiita puolustamaan Lapinlahden arvoja, kokoontumaan yhteisen asian äärelle ja laittamaan itsensä pyyteettömästi likoon yhteisen hyvän puolesta. Pellinen paalutti, että jatkossa Lapinlahdesta tulee tehdä entistäkin avoimempi kaikenlaisille ihmisryhmille ominaisuuksista, taustoista ja varallisuudesta riippumatta ja siten, että alueen toimintojen ydintavoite ei ole rahallisen voiton maksimointi, vaan toimintaa ohjaavat syvällisemmät arvot ja positiivinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Pellisen jälkeen tervehdyssanansa lausui tukikonsertin suojelija, ulkoministeri Pekka Haavisto. Puheessaan ministeri Haavisto korosti paitsi Lapinlahden merkitystä itselleen myös alueen uniikkeja virkistysarvoja. Hän myös korosti, miten hienoa on, että Lapinlahti on sairaala-aikojen jälkeen saatu kulttuurin, mielenterveyden, käsityöläisyyden ja taiteen taloksi sekä kaupunkilaisten avoimeksi tilaksi. Ministeri Haavisto kiitti yleisöä siitä, että he olivat saapuneet paikalle Kaikkien Lapinlahden puolesta tukemaan sitä, että Lapinlahden rakennukset ja niiden toiminnot sekä näiden tuomat arvot Helsingin kulttuurielämälle saadaan säilytettyä. Puheensa lopuksi ministeri Haavisto korosti, että kaupunkilaisten omaehtoisesti synnyttämää kulttuuria ei saisi tuhota. Hän odottaa, että kansalaisten aktiivisuus ja yhteistoiminta johtavat vielä hyvään lopputulokseen tässä asiassa.

Avauspuheenvuorojen jälkeen itse illan pääesiintyjät pääsivät vauhtiin. Konsertin aikana kuultiin suurta tunnetta, upeaa tulkintaa ja hienoja puheita Anssi Kelalta, Mira Luodilta, Sami Saarelta, MC Koolta, Lapinlahden Rytmiraketilta, Tuomolta & Markukselta, Jannalta, Tuure Kilpeläiseltä & Teho Majamäeltä sekä solisteja säestäneeltä The Shubie Brothersilta. Artistien puheissa ja tulkinnassa yhdistävinä tekijöinä olivat mielenterveysteemat ja Helsingin Lapinlahden kaltaisen yhteisöllisyyden sekä avoimen taide- ja kulttuurielämän suuri merkitys ihmisille ja heidän hyvinvoinnilleen. Monet artistit korostivat sitä, että Lapinlahden kaltaisten paikkojen arvoa, merkityksiä ja vaikuttavuutta ei mitata ainoastaan rahassa.

Mira Luoti: ”Lapinlahteen on aina mukava tulla, koska kaikki ovat tervetulleita! Olen nauttinut fiiliksestä siellä ja aion mennä aina uudelleen. Pidetään nyt huoli jatkossakin, että rakkaimmat asiat minulle ja muille säilyisivät: taide, mielen hyvinvointi ja yhteisöllisyys!”

MC KOO: ”Äiti, Lapinlahti ja luojan johdatus ovat antaneet minulle voimaa. Heti, kun tulin vierailulle Lapinlahteen, kokemus oli huikea! Ihmiset halusivat jutella myös minun kanssani ja minua pyydettiin mukaan entisen mielisairaalan puolustamiseen. Tein silloin Lapinlahti-biisin, josta tuli hienon videon ääniraita.”



Ilona Rautiainen / Lapinlahden Rytmiraketti: ”Tämä paikka on heti inspiroinut minua! Olemme olleet cover-bändi, mutta nyt meillä on jo kytemässä omien biisien esityskuume ja Lapparin ainutlaatuinen henki innoittaa ja mahdollistaa aivan uusien kappaleiden syntymisen!”

Konsertin väliajoilla tunnelmaa piti yllä DJ MC Tokemon. Tilaisuuden juonsi Katja Ståhl ja sen tuotannosta vastasi Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy yhdessä Lapinlahti-yhteisön kanssa. Tapahtuman mahdollisti Tavastia-klubi.

Helsingin Lapinlahden tulevaisuuden suunnittelu jatkuu nyt Lapinlahti-yhteisön, Helsingin kaupungin ja kaupungin kokonaan omistaman Kiinteistö Oy Kaapelitalon yhteisillä työpajoilla, joissa pureudutaan yksityiskohtaisesti Lapinlahden tulevaan tilajakoon ja toimintakonseptiin. Tämän työn pohjalta on tarkoitus pystyä jatkamaan aiempaa hedelmällisemmin keskusteluja alueen peruskorjausmallista, rahoitusratkaisuista ja omistuskuvioista. Tämän suunnittelutyön rinnalla Lapinlahdessa tehdään erittäin kattavia ja yksityiskohtaisia rakennusten kuntotutkimuksia. Lapinlahden tulevaisuutta koskevien ratkaisuesitysten tulisi päätyä Helsingin kaupunkipoliitikoille syksyn 2023 aikana.

Lapinlahti-yhteisö ja Lapinlahti-säätiö haluavat kiittää kaikkia paikalla olleita tämän taianomaisen tapahtuman mahdollistamisesta! Ihmiset poistuivat Tavastialta silminnähden hyväntuulisina ja inspiroituneina.