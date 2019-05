Sadoille lapsille kesätoimintaa 4H:n Ruokakoulussa

Lasten ruokakouluja toteuttavat suomen- ja ruotsinkieliset 4H-yhdistykset eri puolilla Suomea, ja niihin osallistuu lähes 800 lasta. Tänä kesänä lapsille järjestetään 50 ruokakoulua ja teemana on peruna.

4H-yhdistykset toteuttavat ruokakouluja neljän päivän mittaisina päiväleireinä koulujen kesälomakaudella eri puolilla Suomea. Suurin osa ruokakouluista on kesäkuussa. Ruokakoulun ohjaamisessa on mukana noin 180 nuorta apuohjaajaa, joille ohjaajana toimiminen on hieno työkokemus.

Teemana peruna

Ruokakouluissa edistetään paikallisen ruoan tuntemusta. Teemana tämän kesän ruokakouluissa on peruna.

– On tärkeätä, että lapset ja nuoret saavat tietoa siitä, miten perunaa tuotetaan ja miten sitä voi hyödyntää eri tavoin. Peruna on kaikille tuttu ja turvallinen raaka-aine, ravitseva ja terveellinen. Perunantuotannolla on pieni hiili- ja vesijalanjälki, joten se on hyvä valinta sekä ympäristölle että ihmiselle, toteaa hankevastaava Theresa Gull peruna-alan osaamiskeskuksesta.

Ruokakoulun kohokohtana maatilavierailu

Leireille osallistuvat 8–12-vuotiaat lapset niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Ruokakouluissa opitaan ruoanvalmistustaitoja, suositaan lähiruokaa, vieraillaan maatilalla, liikutaan ja syödään yhdessä.

– On tärkeää näyttää lapsille, mistä ruoka tulee ja miten sitä tuotetaan. Tie kohti ruuan ja sen tekijöiden arvostusta, vastuullisia valintoja ja hyviä tapoja vaalivaa ruokasivistystä alkaa jo lapsena opituista malleista ja käyttäytymisestä. Olen iloinen, että Ruokakoulu-toiminta on jatkunut hankevaiheen jälkeen osana järjestäjätahojen omaa toimintaa, ja osaltaan vahvistaa lasten ruokatajua ja -iloa, toteaa erityisasiantuntija Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Yhteistyökumppanina maatilavierailujen järjestämisessä on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry. Osassa ruokakouluista vierailee maidon ja ravitsemuksen asiantuntija Tiina Sirkjärvi. Sirkjärvi järjestää lapsille liikunnallisia tuokioita, joissa opitaan hauskalla tavalla ravitsemussuosituksista.

4H:n Ruokakoulu-toimintaa järjestetään kesän aikana eri puolilla Suomea

Suomenkielisiä ruokakouluja järjestetään muun muassa seuraavilla paikkakunnilla: Hankasalmi, Hausjärvi, Härkätie, Juuka, Virolahti, Kontiolahti, Kuusamo, Kyyjärvi, Kokkola, Lahti, Loimaa, Loppi, Masku, Muhos, Naantali, Nurmes, Paimio-Sauvo, Pihtipudas, Porvoo, Ruovesi, Tervola, Turku, Tuusula, Valtimo, Äänekoski, Oitti ja Orimattila.

Ruokakoulujen tarkat ajankohdat ja yhteyshenkilöt löytyvät Ruokakoulun omilta sivuilta: https://www.ruokakoulu.fi/fi/ilmoittaudu/

Toimittajat ovat tervetulleita tutustumaan

Toimittajat ja valokuvaajat ovat tervetulleita vierailemaan eri puolilla Suomea järjestettäviin ruokakouluihin. Voitte haastatella lapsia, ohjaajaa tai apuohjaajina toimivia nuoria. Voitte sopia vierailuajankohdan valitsemaanne ruokakouluun ottamalla yhteyttä kyseisen Ruokakoulun vastuuhenkilöön.

Ruokakoulu – Matskolan -toimintaa koordinoi Suomen 4H-liitto yhdessä Finlands svenska 4H:n kanssa.