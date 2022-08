Sadonkorjuun tuoreet kasvikset ovat nyt parhaimmillaan

Nauti laadukkaista kasviksista

Kasvisten tarjonta ja hinta/laatu-suhde ovat tällä hetkellä tasapainossa. Kotimaisten kasvisten laatu ilahduttaa. Sen on kaunis kesä saanut aikaan. Kotitalouksien kannattaa nyt tasata ruokabudjettia kasviksilla, koska edelleen niiden hintataso on varsin kohtuullinen. Kun perustaa ruokavalionsa esimerkiksi kaaleihin, juureksiin, sipuleihin, kurpitsoihin, perunaan ja muuhun lähellä kasvaneeseen, siitä kiittää niin kukkaro, ihmisen terveys kuin ympäristökin.

Muista monipuoliset kaalit

Varhaiskaalikauden jälkeen keräkaali helposti unohtuu. Raikkaan kesäkaalin aika on nyt ja pian myös syyskaalin. Keräkaali kannattaa suikaloida ja siirtää vaikkapa porkkanaraasteen ja valkosipulin kanssa isoon lasitölkkiin, lisätä päälle rypsiöljyä sekä suolalla ja sokerilla maustettua etikkalientä. Tätä raikasta salaattia voi käyttää vähin erin erilaisten ruokien lisäkkeenä. Elokuun keräkaalista saa myös hyvät lohkot grillattaviksi tai uunissa paahdettaviksi.

Kaaleista Suomessa vähäiselle käytölle on jäänyt suippokaali. Juuri nyt sitä saa hyvin. Suippokaali on maultaan makeampi kuin muut kaalit. Se voi olla väriltään vihreä tai myöhemmin syksyllä purppura. Suippokaali on löyhäkeräisempi kuin keräkaali. Säilyvyyden lisäämiseksi poista mahdollisesti nuhjaantuneet päällimmäiset lehdet. Suippokaali sopii miedon ja hieman makean makunsa vuoksi erinomaisesti erilaisiin salaatteihin ja hapankaaliksi.

Tartu välillä uudempiinkin tulokkaisiin

Tänä vuonna kesäkurpitsasadolle on riittänyt menekkiä. Ilmeisesti sitä on opittu käyttämään monin tavoin. Kesäkurpitsa sopii lähes kaikkeen ja reseptejä on netti pullollaan. Parhaaseen sadonkorjuun aikaan on hyvä tilaisuus tutustua myös vähän uudempiin kotimaassa kasvaneisiin kasviksiin. Kannattaa kokeilla tuoretta valkosipulia, avomaan kurkkuja, kotimaisia latva-artisokkia, fenkolia, kyssäkaalia, maissia ja jo tuttuja parsakaaleja lähellä tuotettuina.

Sadonkorjuuviikkoja vietetään koko maassa viikoilla 33 ja 34 (15.8. - 28.8.2022).