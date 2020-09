Sähköinen terveyskysely vähentänyt turhia verenluovutuskäyntejä

Katso tiedotteesta viikon 40 verenluovutustilaisuudet alueellanne. Meddelanden på svenska: www.blodtjänst.fi.

Etukäteen kotona täytettävä verenluovuttajien sähköinen terveyskysely on vähentänyt turhia käyntejä verenluovutuksessa. Kun mahdolliset tilapäiset tai pysyvät esteet verenluovutukselle käyvät luovuttajalle ilmi jo lomaketta täytettäessä, säästyy aikaa ja vaivaa. Aiemmin terveyskysely täytettiin vasta verenluovutuspaikalla.

Sähköinen terveyskysely otettiin käyttöön Veripalvelun tietojärjestelmäuudistuksen yhteydessä toukokuussa. Se mahdollistaa luovutussoveltuvuuden alustavan arvioinnin jo etukäteen. Kysely käydään vielä kohta kohdalta läpi verenluovutuksessa yhdessä hoitajan kanssa, joka tekee päätöksen luovutuskelpoisuudesta.

Yleisimpiä verenluovutuksen estäviä syitä ovat alhainen hemoglobiini, verenluovutuksen estävä sairaus tai sairauden selvittely, matkailu sekä tuore tähystys, tatuointi tai uusi seksikumppani.

Vielä alkuvuonna jopa joka neljännellä ensimmäistä kertaa verenluovutukseen tulevista oli vasta luovutuspaikalla ilmi käynyt este, ja kaikista luovuttajista noin joka kymmenennellä.

- Toukokuun jälkeen luvut ovat laskeneet, vaikka olemme ottaneet huomioon matkailun dramaattisen vähenemisen. Yhä useampi paikalle saapuva voi siis luovuttaa, kiitos etukäteen täytetyn perusteellisen terveyskyselyn, kertoo verenluovutuksen vastaava lääkäri Johanna Castrén.

Erityisesti Veripalvelussa iloitaan uusilla luovuttajilla todettujen verenluovutusesteiden vähenemisestä.

- Uusien luovuttajien kohdalla etukäteen täytettävä terveyskysely näyttää toimivan todella hyvin. Lomake ohjaa luovutussoveltuvuuden arvioinnissa ja tarjoaa kattavasti tietoa siitä, kuka voi luovuttaa.

Nopeampi ja sujuvampi luovutusprosessi

Hemoglobiini mitataan vasta paikan päällä, joten sen arvioimiseen sähköinen terveyskysely ei tuo helpotusta. Omaa hemoglobiinia ei siis tarvitse tietää verenluovutukseen tultaessa, vaan se mitataan joka kerta.

- Sen sijaan muiden luovutusesteiden, useimmiten tilapäisten, tuleminen tietoon jo etukäteen lisää paitsi toimintamme sujuvuutta parantaa myös asiakaskokemusta. Aiemminkin tieto toki on ollut saatavilla nettisivuillamme sekä infopuhelimemme kautta, mutta on ollut luovuttajasta itsestään kiinni kuinka paljon hän on etukäteen jaksanut nähdä vaivaa luovutusedellytysten tarkistamiseksi, Castrén sanoo.

Myös luovutuspaikalla prosessi sujuu nopeammin. Kun nykyään käytössä on ajanvaraus, verenluovutukseen ei enää juurikaan synny ruuhkia.

- Kannattaa siis varata aika ja täyttää terveyskysely jo etukäteen kotona samana tai edellisenä päivänä kun on tulossa luovutukseen. Toki terveyskysely on mahdollista täyttää edelleen paikan päälläkin omalla tai Veripalvelun laitteella.

Alueellanne järjestetään verenluovutustilaisuus viikolla 40 (28.9.–2.10):

Varaa aika etukäteen: veripalvelu.fi/ajanvaraus

maanantai 28.9.

klo 11.00-15.00 ROVANIEMI, Kalotinlinna, alakerta, Koskikatu 14

klo 11.00-15.00 LEPPÄVAARA, Sellosali, Soittoniekanaukio 1 A

klo 13.00-17.30 PIETARSAARI, seurakuntakeskus, Ebba Brahen puistikko 2

klo 13.00-18.00 KUUSANKOSKI, seurakuntakeskus, Maunukselantie 3

klo 14.00-18.00 JÄMSÄ, seurakuntakeskus, Koskentie 30 C

tiistai 29.9.

klo 12.00-17.00 TIKKURILA, kirjasto, Lummetie 4

klo 13.00-18.00 EURA, Euran Pirtti, Sorkkistentie 8

klo 14.00-19.00 NURMIJÄRVI, seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7

keskiviikko 30.9.

klo 12.30-17.30 ÄÄNEKOSKI, seurakuntatalo, Vellamontie 1 A

klo 13.00-18.00 KOUVOLA, Kouvolan Upseerikerho, Upseeritie 5

klo 14.00-18.00 VALKEAKOSKI, Vanha Musiikkikirjastotalo, Valtakatu 20

klo 14.30-19.00 HANKO, Keskuskoulu, Halmstadinkatu 2

torstai 1.10.

klo 12.30-17.30 MIKKELI, Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, Sointukatu 1

klo 13.00-17.30 KAUSTINEN, seurakuntakeskus, Siltatie 3

klo 13.00-17.00 KANKAANPÄÄ, Sataedu, Kuninkaanlähteenkatu 14

klo 13.00-18.00 KARKKILA, Pohjanpirtti, Tammelantie 1

klo 14.00-18.00 ORIPÄÄ, seurakuntatalo, Kertuntie 5

perjantai 2.10.

klo 11.30-17.00 RAUMA, Poselli, Nortamonkatu 12

klo 13.00-18.00 KERAVA, seurakuntakeskus, Papintie 2-6

klo 13.00-18.00 HÄMEENLINNA, Hämeen Suoja, Palokunnankatu 12

klo 13.00-18.00 PORVOO, Nuorisotila Zentra, WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20

