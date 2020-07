Sähköisestä asioinnista kohti vau! -kokemusta

Sähköisen asioinnin kehittäminen on ollut meillä jo vuosia osa normaalia arjen aherrusta. Tieto sähkönjakelun häiriöistä lähtee asiakkaalle tekstiviestillä ja tarjouspyynnön voi lähettää nettisivujen lomakkeella. Sopimuksen sähköinen allekirjoitus ja e-lasku lähentelevät ovat jo seuraavan tason digitaalisuutta. Tavoitteena on helppo, nopea, yksilöllinen ja vuorovaikutteinen kumppanuus asiakkaidemme kanssa.

Tieto siirtyy tulevaisuudessa yhä enemmän järjestelmästä toiseen ilman käsin tapahtuvaa työtä. Digitaalisuus mahdollistaa tietolähteiden yhdistämisen, tiedon analysoinnin ja jopa profiilien laatimisen. Tämä tarkoittaa entistä yksilöllisempiä palveluita ja jopa palveluiden ehdottamista automaattisesti.

Palveluiden käyttäjältä, sinulta, tämä vaatii luottamusta siihen, että antamaasi tietoa käytetään omaksi eduksesi. Hyväksymällä tiedonvälittämisen omista tiedoistasi olet luomassa osaltasi luottamusverkostoa.

Itsepalvelusta puhuttaessa ei voida toisaalta olla puhumatta kustannustehokkuudesta. Esimerkiksi sähkön verkkopalvelumaksu, kansankielellä siirtomaksu on herättänyt vilkasta keskustelua. Tehtävämme onkin kehittää palveluja niin, että niistä asiakkaalle kohdistuva euromääräinen rasitus on mahdollisimman pieni.

Vaikka moni arkinen asia hoituukin jo helposti koneen avulla, on ihmisten välinen henkilökohtainen kanssakäyminen myös kallisarvoista. Henkilökohtaisen palvelun tulee olla jatkossakin osa palveluamme, tukipalveluna. Yhteiskunnan digitalisoituessa ja palveluiden vakiintuessa tukipalvelua tarvitaan vähenevässä määrin.

Erilaisille sidosryhmille erilaisia palveluita

Kehitämme sähköisiä palveluitamme erilaisten asiakasryhmiemme näkökulmasta.

Verkkopalveluasiakkaan ja maankäytön asiakkaille olemme kehittäneet muun muassa entistä parempaa itsepalveluportaalia. Tulevaisuudessa heille avautuu mahdollisuus tehdä vaikkapa ajanvaraus asiakaspalveluumme kalenterista. Visiona voisi olla jopa asiakasyhteisö yhdessä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Samalla kehitämme jatkuvasti verkkosivujamme ja somekanaviamme, sekä puhelimessa ja tekstiviestitse tapahtuvaa palveluamme.

Tavoitteena entistä yksinkertaisempi asiointi

Paljon on jo tehty ja vielä enemmän on vielä tekemättä. Tänä vuonna tavoitteenamme on Järvi-Suomen Energian viestinnän kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi ja ymmärrettäväksi. Kehitämme asiakaspalvelunprosesseja asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman sujuviksi ja yksinkertaisiksi.

Kehitystyötä varten perustettiin jo päättynyt projekti, jonka tuloksena esimerkiksi asiakasviestinnän materiaalit kirjoitettiin uudelleen. Lisäksi laadittiin konkreettinen kehityssuunnitelma, jossa määrittelimme tavoitteita viestinnän digitalisoimiseksi ja kehittämiseksi. Seuraamme edistymistä osana vastuullisuusohjelmaamme. Ihan selkeillä ja yksitulkintaisilla lukuarvoilla.