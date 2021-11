Sähköistyminen on haaste Pirkanmaan energiajärjestelmälle - selvitys auttaa päästöjen vähentämisessä

Pirkanmaan ELY-keskus on selvittänyt maakunnan energiantuotannon ja -kulutuksen tilannetta ja miten maakunta voisi kehittyä hiilineutraaliksi. Energiajärjestelmäselvityksen (liitteenä) laati Ramboll Finland Oy. Siinä kuvataan muun muassa nykytilaa, jo tehtyjä investointeja sekä suunnitteilla olevia hankkeita.

Maakunnan energiataseesta käy ilmi, että Pirkanmaalla käytetään paljon ostosähköä. Vuonna 2019 sähköä käytettiin Pirkanmaalla lähes 6000 gigawattituntia, kun sitä tuotettiin reilu 1100 gigawattituntia. Ostosähkön osuus oli siis noin 80 prosenttia Pirkanmaalla käytetystä sähköstä. Tuulivoimantuotanto maakunnassa oli vähäistä.

Tulevaisuudessa sähkönkulutus kasvaa, sillä sähköistyminen on kasvussa niin liikenteessä, lämmityksessä kuin teollisuudessakin.

Lämmitys tuottaa suurimmat päästöt

Energiankulutus on suurin yksittäinen päästölähde Pirkanmaalla. Energiankulutuksesta lämmitys tuottaa suurimman osan päästöistä. Pirkanmaan lämmönkulutuksen kasvihuonekaasupäästöt jakautuivat vuonna 2019:

kaukolämmön kulutus 45 %

öljylämmitys 21 %

muu lämmitys 20 %

sähkölämmitys 14 %

Öljylämmityksellä Pirkanmaalla tuotettiin vuonna 2019 lämpöä 720 gigawattituntia. Öljylämmityksen määrä on ollut jo pitempään laskussa, ja laskua on nopeuttanut Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämä avustus öljylämmityksestä luopumiseen. Öljylämmitystä on korvattu erityisesti ilma-vesilämpöpumpuilla sekä maalämpöpumpuilla.

Lähivuosien investoinnit keskittyvät puuhun ja tuulivoimaan

Tulevaisuudessa sähköistyminen lisääntyy ja energiatuotanto muuttuu. Se tuo muutoksia Pirkanmaan energiajärjestelmään. Lämmityksessä kaukolämmön rooli säilyy merkittävänä, mutta myös sähkön rooli kasvaa.

Puupolttoaineet tulevat olemaan lähitulevaisuudessa tärkein polttoaine, ja siihen on investoitu voimakkaasti. Energiapuun käyttö ei kuitenkaan ole merkittävästi lisääntymässä nyt suunnitteilla olevien investointien valmistuttua. Erityisesti Tampereella myös jätteenpoltolla tulee olemaan tärkeä rooli tulevaisuudessa.

Parantuva energiatehokkuus vähentää sähkönkulutusta, mutta tästä huolimatta tulevaisuudessa ollaan yhä enemmän maakunnan ulkopuolelta ostetun sähkön varassa.

Useita hankkeita meneillään

Merkittävin maakunnan energiataseeseen vaikuttava investointi on vuoden 2023 alussa käynnistyvä Naistenlahti 3 -biovoimalaitos. Laitos vähentää turpeen käyttöä jopa lähes 700 gigawattituntia vuodessa. Määrä vastaa noin 85 prosenttia koko turpeen käytöstä Pirkanmaalla vuonna 2019.

Myös tuulivoimatuotantoa on rakenteilla sekä suunnitteilla lukuisia hankkeita. Uusien tuulivoimaprojektien toteutuminen mahdollistaisi noin 1200 gigawattitunnin kulutuksen korvaamisen tuulivoimalla. Pirkanmaalla on myös tunnistettu haasteita sähkönsiirtokapasiteetin riittämättömyydessä etenkin Luoteis- ja Pohjois-Pirkanmaan alueella, jonne tuulienergiatuotannolle soveltuvat alueet vahvasti painottuvat.

Aurinkoenergian tuotannon teho Pirkanmaalla on noin seitsemän megawattia. Selvityksessä arvioitiin, että aurinkosähkön tuotantopotentiaali olisi noin 2 000 gigawattituntia vuodessa ja aurinkolämmön noin 7 500 GWh. Lukuihin liittyy huomattavan paljon epävarmuuksia, koska maakuntatasoista potentiaaliselvitystä ei ole tehty ja tuotantoihin voi liittyä myös erilaisia rajoittavia tekijöitä. Tässä on myös tärkeä huomata vuodenaikavaihtelun merkitys ja esimerkiksi aurinkolämmön tuotannon ja tarpeen kohtaanto-ongelma: aurinkolämpöä on eniten tarjolla kesällä ja lämmöntarve on suurin talvella.

- Vuonna 2019 sähkön osuus liikenteen energiankulutuksesta oli vielä pieni, mutta selvityksessä haastateltujen asiantuntijoiden näkemyksen mukaan Pirkanmaan tieliikenne tulee sähköistymään voimakkaasti. Myös biokaasulla nähdään olevan osansa liikenteen polttoaineena erityisesti raskaassa liikenteessä. Nokian Koukkujärven uusi erilliskerättyä biojätettä hyödyntävä biokaasulaitos tulee jatkossa lisäämään tarjolla olevan liikennebiokaasun määrää, kertoo projektipäällikkö Anna-Maria Rauhala Ramboll Oy:stä.

Pohjana päästövähennyspolun laatimiselle

Energiajärjestelmäselvitystä hyödynnetään jatkossa maakunnan päästövähennyspolun laatimisessa. Selvitys toimii myös pohjana maakunnassa alkavalle energiastrategiatyölle.

- Energiajärjestelmän murros hiilineutraaliksi on tärkein keino ratkaista ilmastonmuutosongelmaa, sekä Pirkanmaalla että globaalisti. Osansa murroksessa on perinteisillä keinoilla kuten energiatehokkuuden lisäämisellä tai tuulivoimalla. Mutta tarvitaan myös voimakkaita investointeja kokonaan uusien ratkaisujen kehittämiseen, kuten vetyenergiaan ja hiilidioksidin talteenottoon. Tähän voidaan osaltaan panostaa esimerkiksi EU:n vihreää siirtymää edistävillä rahoituskeinoilla, kertoo johtava asiantuntija Soili Ingelin Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

