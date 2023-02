Sähkönsäästötoimenpiteenä pysäytetyt liukuportaat otetaan käyttöön

Joulukuun puolesta välistä alkaen Kampin, Rautatientorin, Ruoholahden ja Hakaniemen metroasemilla on pidetty vaihtelevasti osa liukuportaista pysähdyksissä läpi talven. Jokaisella metroasemalla on kuitenkin ollut toiminnassa ainakin yksi liukuporras ylös- ja yksi alaspäin.

Metroasemilla on reilun kuukauden seurantajakson aikana säästynyt sähköä arviolta 80 MWh, joka vastaa noin kolmasosaa Kulosaaren metroaseman vuosikulutuksesta. Tarkkaa osuutta liukuportaiden kulutuksesta ei ole mahdollista selvittää, mutta tiedossa on, että liukuportaat muodostavat huomattavan osan asemien sähkönkulutuksesta.

Kaupunkiliikenne on säästänyt sähköä syksystä lähtien lukuisin eri toimenpitein. Kuljettajia on muistutettu taloudellisesta ajotavasta Rullataan raiteilla -kampanjalla. Lisäksi metrojunankuljettajilla on ohjaamossa DAS, eli Metron Driver Advisory System, joka ohjaa kuljettajaa taloudelliseen ajotapaan. Lisäksi varikoiden ja asemien valaistusvoimakkuutta on vähennetty ja lamppuja on vaihdettu ledeiksi. Myös toimistotilojen lämpötilaohjauksia on tarkistettu ja muutettu kaksi astetta alemmas.

Nämä muut sähkönsäästötoimenpiteet jatkuvat ja kehitämme myös uusia keinoja vähentää kulutustamme.