Sähköpotkulaudat puhuttavat – kaupunki on koonnut vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Kaupunki on neuvotellut yritysten kanssa lautojen määrärajoituksista, mutta kaikki yritykset eivät suostuneet rajoituksiin. Yhteistyössä yritysten kanssa on kuitenkin sovittu potkulautojen nopeusrajoituksista, viikonloppuöiden käyttökatkosta sekä käyttämättömien lautojen siirroista keskustasta. Kaupunki on myös ydinkeskustassa varannut erillistä tilaa sähköpotkulautojen pysäköintiin. Juurisyyhyn puuttuminen, eli vuokrattavien sähköpotkulautojen määrän rajoittaminen, voisi auttaa potkulautojen pysäköintiongelmiin, mutta kaupungin tulkinnan mukaan se vaatisi lainsäädännön muutosta.

Pysäköintiongelmiin haettu ratkaisuja yritysten kanssa

Kesän 2022 aikana keskustassa testattiin uutta pysäköintimallia, yritysten omaa pysäköintipartiota ja kuvan ottamista pysäköidystä laudasta. Näistä toimenpiteistä sovittiin yhdessä yritysten kanssa keväällä 2022 ja pysäköintimallista päätettiin kaupunkiympäristölautakunnassa.

”Pysäköintimallikokeilun tulokset eivät ole kaikilta osin valmiita, mutta kokeilu on osoittanut, että toteutetut pysäköintipaikat ei ole yksinään toimiva ratkaisu, jos kaupungilla ei ole mahdollisuutta säädellä lautojen ja kaupunkiin tulevien yritysten määriä”, sanoo yksikön päällikkö Heikki Palomäki katu- ja liikennesuunnittelusta.

Yritysten kanssa on sovittu, että niiden laudat ovat siistissä järjestyksessä, eikä niiden kasautumisesta saa aiheutua haittaa. Jos sähköpotkulaudasta aiheutuu vaaraa tai kohtuutonta haittaa, yrityksen on siirrettävä sähköpotkulauta välittömästi. Keskusta-alueelle on myös sovittu säännöstä, jonka mukaan yli 24 tuntia paikallaan oleva lauta pitäisi siirtää alueelta pois 12 tunnin aikana.

Kaupungilla on tiedossa, että yritykset eivät ole pystyneet suoriutumaan lautojen siirroista riittävän hyvin. Kaupunki onkin elokuussa pilotoinut niin kutsuttua varastosiirtoa, jossa huomattavaa haittaa aiheuttaneet laudat siirretään kaupungin hallinnoimiin tiloihin. Jokaisesta siirrosta tulee tehdä valituskelpoinen päätös, mikä lisää hallintotyötä pysäköinnin valvonnassa.

Nykyisillä taksoilla lautojen siirrosta saatava 20 euron maksu ei kata siirrosta aiheutuvia kustannuksia. Siirtohinnastoa ja muuta pysäköinnin valvonnan toimintaa kehitetään edelleen kesää 2023 ajatellen.

Suureen lautamäärään kohdistuvat varastosiirrot eivät kuitenkaan kaupungin näkökulmasta ole kestävä ratkaisu lautojen määrään liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi, koska ensisijaisesti pitäisi puuttua pysäköintiongelmien juurisyihin eli lautojen määrään.

Pysäköinnin kieltäminen liikennemerkillä mahdollista, mutta vaikutukset liikkumisrajoituksiin merkittäviä

Sähköpotkulautojen pysäköinnin kieltäminen on teknisesti mahdollista käyttämällä tekstillistä liikennemerkkiä (tieliikennelaki §75). Liikkumista ja liiketoimintaa rajoittavan liikennemerkin käytön vaikutukset tulee selvittää huolella. Kadunpitäjän velvollisuutena on myös huolehtia liikenteen ohjauksen selkeydestä. Vaikutusten laajuus riippuisi mahdollisen kieltoalueen laajuudesta.

Vaikutusten selvittäminen on yksi syy, miksi tähän laajamittaiseen kieltoon ei olla vielä lähdetty. Lisäksi heinäkuun aikana sähköpotkulautojen määrä pieneni ja muita ratkaisuja pyrittiin vielä löytämään yhteistyössä yritysten kanssa.

Laajamittaisesta sähköpotkulautojen pysäköintikieltoalueesta ja sähköpotkulaudoille osoitettujen pysäköintipaikkojen toteutuksesta päätettäisiin kaupunkiympäristölautakunnassa.

Sähköpotkulautojen määrää ei kaupunki voi säännellä

Kaupunki ei voi omalla päätöksellään rajoittaa kaupungin alueella toimivien yritysten määrää tai niiden liiketoimintaa rajoittamalla lautojen määrää.

Kaupunki neuvotteli yritysten kanssa lautojen määrärajoituksista keväällä 2022, mutta kaikki yritykset eivät suostuneet rajoituksiin. Myöskään se, että kaupunki kilpailuttaisi alueelleen sähköpotkulautapalvelun, ei nykyisellä lainsäädännöllä estäisi muita yrityksiä jatkamasta toimintaa tai uusien yritysten tuloa markkinoille.

Sähköpotkulautojen määrän sääntely vaatisi kaupungin tulkinnan mukaan lainsäädännön muutosta niin, että yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen vuokraamisesta tehtäisiin luvanvaraista toimintaa. Luvan myöntäminen voisi siten tapahtua esimerkiksi kilpailutuksen perusteella.

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää kaupunkien toimivallan lisäämisen mahdollisuuksia asiassa, ja kaupunki käy aiheesta aktiivista keskustelua ministeriön kanssa. Kaudella 2023 varaudutaan kuitenkin toimimaan nykyisen vapaaehtoisuuteen perustavan sopimisen puitteissa.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kokouksessaan 20.9. vastausta sähköpotkulaudoista tehtyyn valtuustoaloitteeseen. Suunnitelma sähköpotkulautojen haittojen hallinnasta kaudelle 2023 valmistellaan kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn alkuvuoden 2023 aikana.

