Sähköverkkoasentajat tekevät Järvi-Suomen kylillä näkyvää työtä 

Sähköverkkoasentajien autot ja oranssit haalarit ovat tuttu näky Järvi-Suomen kylissä, taajamissa ja metsissä. Tekijöitä ja osaamista tarvitaan, sillä työhön kuuluu sähköverkkojen tarkastuksen, huollon, korjauksen sekä uuden maakaapeliverkon asennuksen lisäksi kaapelinäytöt eli tonteillaan maankaivuutöitä tekevien opastaminen.

Järvi-Suomen Energian jakeluverkkojen ylläpidosta vastaa käytännössä Elvera, ja siellä aluepäällikkö Jari Sihvonen. Hänen ohjauksessaan alueen yrityksiä, asukkaita ja mökkiläisiä palvelee noin sata sähköverkkoasentajaa. Toimipisteet on hajasijoitettu Mikkeliin, Mäntyharjulle, Joutsaan, Lievestuoreelle ja Savonlinnaan, jotta ongelmien sattuessa paikalle päästään mahdollisimman nopeasti.

Sähkönjakelun varmistaminen on kunnia-asia

Sähköverkkoasentajien työssä on tapahtunut isoja muutoksia viimeisten vuosikymmenien aikana. Työ on muun muassa sähköistynyt – siitä lisää hiukan tuonnempana. Samana on pysynyt oikeastaan vain tekijöiden halu pitää omalta osaltaan yhteiskunnan rattaat pyörimässä: toimivan sähköverkon ylläpitäminen ja vikojen nopea korjaaminen on asentajille kunnia-asia.

Sähköpylväiden kannattelemat ilmajohdot vähenevät, kun maan alla kulkeva kaapelointi lisääntyy. Näin vähenevät myös ilmajohtojen päälle kaatuneiden puiden aiheuttamat sähkökatkot, kun taas maakaapeleiden määrän kasvaessa niille maankaivuutöissä tapahtuvat vauriot lisääntyvät. Maakaapeloinnin myötä kerralla huollettavan tai korjattavan linjan kilometrimäärä on myös moninkertaistunut.

Etenkin talvella sää asettaa maastossa tehtäville huolto- ja korjaustöille haasteita, olivatpa sähköjohdot ilmassa tai maassa. Nopeus on tärkeää, sillä yhteiskunnan sähköistyessä myös sähkönkuluttajien vaatimukset ovat kasvaneet. Jari Sihvonen kertoo, että pari vuosikymmentä sitten tunnin kestävät sähkökatkokset olivat melko tavallisia. Nyt puhelimet alkavat soida jo minuuteissa sähköjen katkettua.

Tähän haasteeseen halutaan tietenkin vastata. Laajojen vaurioiden sattuessa viivettä kuitenkin syntyy, sillä ensin on korjattava mahdolliset ison runkoverkon vauriot ennen kuin päästään varmistamaan käyttäjiä lähellä olevien sähköverkkojen toiminta.

Vaativalle alalle koulutetaan paikallisia osaajia

Kenttätyössä vaaditaan kovaa fyysistä ja psyykkistä kuntoa sekä tietenkin sähköverkkoasentajan pätevyyttä. Sähkötolppaan on pystyttävä kiipeämään painavien työvälineiden kanssa säässä kuin säässä ja päivystysvuoron aikana myös mihin vuorokauden aikaan tahansa. Työssä tarvitaan myös ihmissuhdetaitoja, sillä sähköverkkoasentaja palvelee asiakkaita kentällä joskus kiperissäkin tilanteissa.

Jari Sihvonen kertoo, että Elveralla eläköityy 10 henkilöä joka vuosi. Paikallisia osaajia tarvitaan siis jatkuvasti lisää. Vuoden 2019 syksyllä alkanut rekrytoiva koulutus onkin tuonut käytännön harjoitteluun jo 15 uutta sähköverkkoasentajaa. Joukossa on sekä nuoria että vähän vanhempia alan vaihtajia. Varma paikallinen työpaikka vakaalla alalla on hyvä valttikortti, mutta ei suinkaan ainoa asia, joka houkuttelee uusia tekijöitä.

Sähköisen ammatin modernit työvälineet

Vaativan työn tekeminen on muuttunut myös uusien työvälineiden myötä. Paperiset kartat, kytkentäkaaviot ja työohjeet ovat siirtyneet digitaaliseen muotoon ja ne löytyvät reaaliaikaisina kannettavilta tietokoneilta. Autojen liikkeitä voidaan seurata, mikä lisää turvallisuutta ja yksinkertaistaa sekä sujuvoittaa toimintaa nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

Maastossa ja vesillä luonnon keskellä liikkuminen on monen mielestä mukavaa. Siellä minne tie ei vie, matka työn ääreen taittuu erilaisilla kulkuvälineillä. Mikä onkaan sen hienompaa, paikallisesti tärkeä työ jossa jokainen päivä on erilainen.