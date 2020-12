Saimaalla aloitetaan lisäjuoksutukset

Polkupyörän valoratsia 13.11.2020 Kouvolassa 6.11.2020 08:21:54 EET | Kutsu

Kutsumme toimittajanne seuraamaan Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmän järjestämää neuvonta-aiheista polkupyörän valoratsiaa Kouvolan keskustan pyöräteillä perjantaina 13.11.2020 klo 7.30 – 9.00. Tarkistuspisteet on esitetty liitteenä olevassa kuvassa. Paikalla ovat poliisin, ELY-keskuksen ja Liikenneturvan edustajat. Poliisi pysäyttää pyöräilijöitä ja tarkistaa pyörävalot. Tarkistuksen pääpaino on pyörän takavaloissa, joiden käyttö tuli pakolliseksi 1.6.2020 voimaan tulleen uuden tieliikennelain myötä. Ratsiassa ei jaeta sakkoja vaan pääpaino on neuvonnassa. Tervetuloa! Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä