Saint-Gobainin 1,5 asteen ilmastotavoitteille Science Based Targets -aloitteen hyväksyntä ensimmäisenä toimialallaan

Science Based Targets initiative (SBTi) on hyväksynyt ja validoinut Saint-Gobain -konsernin ilmastotavoitteet vuoden 2021 nettonollastandardin ja Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen mukaisiksi. Saint-Gobain on globaalisti ensimmäinen rakennusmateriaalin valmistaja, jonka tavoitteet ovat saaneet aloitteen hyväksynnän.

Tieteeseen perustuva Science Based Targets -aloite on itsenäinen yritysten ilmastotekoja ja päästöjä seuraava organisaatio. Aloite on YK:n Global Compactin, Carbon Disclosure Projectin, Maailman luonnonvarainstituutti WRI:n ja WWF:n yhteinen, ja tavoitteena on saada yritykset tekemään Pariisin sopimuksen mukaisia päästövähennyksiä toiminnoissaan. Tällä hetkellä Science Based Targets -aloite on hyväksynyt ja validoinut noin 50:n organisaation ilmastotavoitteet globaalisti.

Saint-Gobain tavoittelee hiilineutraaliutta 2050 mennessä

Saint-Gobainin tavoitteena on standardin mukaisesti leikata hiilidioksidipäästöjä vähintään 90 prosenttia koko arvoketjussa vuoteen 2050 mennessä. Jäljellejäävien päästöjen eliminoimiseksi hyödynnetään hiilidioksidin talteenottoa.

Konserni jatkaa päästövähennyssuunnitelmansa nopeuttamista erityisesti parantamalla energiatehokkuutta, vähentämällä tuotteiden painoa, lisäämällä kierrätysastetta ja käyttämällä uusiutuvia energianlähteitä.

Saint-Gobain Finland kirittää emokonsernia omalla tavoitteellaan

Suomessa Saint-Gobain Finland on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet vastuullisuus- ja ilmastotyölle: yritys aikoo olla hiilineutraali toimija Suomessa jo vuonna 2035 mennessä, Suomen valtion kanssa samassa tahdissa.

Miten Saint-Gobain Finland aikoo saavuttaa tavoitteen? Lue lisää yrityksen keväällä 2022 julkaisemasta vastuullisuustiekartasta!