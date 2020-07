Sairaalahoitoa vaativaan koronavirustautiin (COVID-19) sairastuneilla potilailla vakavampi taudinkuva ja pidempi sairaalahoito kuin influenssapotilaalla

Koronaviruksen oireita - hakeudu testiin, vaikka on kesä! 26.6.2020 15:06:48 EEST | Tiedote

Vaikka kesä on kauneimmillaan, on koronavirustartunnan riski yhä olemassa. Hengitystieoireista kärsivän tulisi siksi hakeutua koronatestiin. Drive in -näytteenottopisteet ovat avoinna myös kesällä.