Sairaalakalustevalmistaja Lojer ostaa Merivaaran – Lojerin tuotevalikoima laajenee leikkaussalijärjestelmillä ja -valaisimilla

Kaupassa Lojer ostaa Merivaara Oy:n omistavan Reimari Holding Oy:n koko osakekannan. Myyjinä ovat Reimari Holding Oy:n pääomistajan Intera Partnersin rahasto sekä pienosakkaat.

­– Kauppa on Lojerille strategisesti tärkeä. Saamme portfolioomme uusia tuoteryhmiä, kuten leikkaussalivalaisimia, saliohjausjärjestelmiä ja kattokeskuksia. Merivaaralla on laaja patenttien ja tavaramerkkien salkku, ja yhdessä voimme investoida entistä voimakkaammin tuotekehitykseen. Kauppa kasvattaa myös kansainvälisyyttämme ja avaa uusia vientimarkkinoita muun muassa Englantiin, Saksaan ja USA:han. Tavoitteena on olla entistä kiinnostavampi kumppani sekä sairaaloille että terveysteknologiatuotteiden jakelijoille, kertoo Lojerin toimitusjohtaja Ville Laine.

Ostetun liiketoiminnan liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa, mikä nostaa Lojer-konsernin liikevaihdon lähes 60 miljoonaan euroon. Merivaara Oy:stä tulee Lojer-konsernin tytäryhtiö, ja kaikki Merivaaran noin 60 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa jäävät edelleen Merivaaran palvelukseen. Tuotanto jatkuu Lahdessa, ja yhteistyö asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa jatkuu entisellään.

– Merivaarassa yhdistyvät pitkät perinteet suomalaisen terveydenhuollon laitetoimittajana ja kansainvälisesti tunnustettu teknologinen osaaminen. Yhtiö on Interan omistuksen aikana kehittynyt huippuluokan osaajaksi leikkaussalituotteissa ja -ratkaisuissa keskittymällä erityisesti käyttäjälähtöisyyteen. Merivaaran vahva tuoteportfolio sekä panostukset jakeluverkostoon ovat auttaneet yhtiötä kasvamaan kansainvälisillä markkinoilla. Lojerin kanssa edellytykset kansainvälisen kasvun jatkamiselle ovat erinomaiset, kertoo Intera Partnersin osakas Christoffer Zilliacus.

Jatkoa sairaalasänkyliiketoiminnan ostolle

Kauppa on luonteva jatko toukokuussa 2019 tehdylle yrityskaupalle, jossa Lojer osti Merivaaran sairaalasänkyliiketoiminnan. Kauppaan kuuluivat tuolloin Merivaaran synnytyssängyt, vauvasängyt, sairaalasängyt ja tutkimuspöydät.

– Meillä on mahdollisuus merkittäviin synergiahyötyihin, eikä esimerkiksi tuotannollisia päällekkäisyyksiä juuri ole. Lojer on investoinut merkittävästi kotimaiseen tuotantoon ja omaan osavalmistukseen. Jatkossa meillä on mahdollisuus valmistaa itse lisävarusteita ja muita komponentteja myös Merivaaran leikkauspöytiin, kertoo Ville Laine.

– Jatkamme leikkaussalituotteissa Merivaara-brändin alla, sillä 120-vuotias Merivaara-brändi on maailmalla tunnettu ja arvostettu.

Leikkaussalituotteista tulee Lojerille uusi liiketoiminta-alue. Muita alueita ovat Hospital&Nursing, Physical Therapy Equipment ja Medical Service.

Lisätietoja:

Ville Laine, toimitusjohtaja, Lojer Oy, p. 010 830 6715, ville.laine@lojer.com (parhaiten tavoitettavissa keskiviikkona 1.6. klo 16 alkaen)

Christoffer Zilliacus, osakas, Intera Partners, p. 040 559 56 38, christoffer.zilliacus@interapartners.fi

Lojer Oy

Lojer-konserni on Pohjoismaiden suurin sairaala- ja hoitokalusteiden valmistaja ja elinkaaripalveluiden tuottaja. Lojer muodostaa yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Pohjoismaiden johtavan fysioterapialaitteiden ja -tarvikkeiden jälleenmyyjän. Yhtiö valmistaa tehtaillaan Sastamalassa, Hollolassa ja Kempeleessä muun muassa sairaalasänkyjä sekä leikkaus-, tutkimus- ja hoitopöytiä. Vuonna 1919 perustettu yhtiö työllistää yrityskaupan jälkeen noin 270 henkilöä, ja se on alan merkittävin kotimainen työllistäjä. Liikevaihto ilman yrityskaupan vaikutusta on yli 43 miljoonaa euroa ja kaupan jälkeen lähes 60 miljoonaa euroa. Viennin osuus Lojerin koko tuotannosta on noin 65 prosenttia ja leikkauspöydistä noin 95 prosenttia. Konserniin kuuluvat Lojer Oy sekä myyntiyhtiöt Ruotsissa ja Norjassa. www.lojer.com

Merivaara Oy

Merivaara-konserni on intuitiivisen terveysteknologian ja teollisen muotoilun edelläkävijä ja keskittyy erityisesti leikkaussalitoimintoja tukeviin ratkaisuihin. Pitkäaikaiset asiakassuhteet juontavat juurensa vuodelta 1901, jolloin yhtiö alkoi valmistaa rautaisia sairaalasänkyjä sairaalahygieniaa merkittävästi parantaen. Nykyisin yhtiön ohjelmistot, laitteet ja palvelut parantavat potilasturvallisuutta ja lisäävät leikkaushoidon laatua ja tehokkuutta maailman johtavissa sairaaloissa. Merivaaran pääkonttori, valmistus ja tuotekehitys sijaitsevat Lahdessa, ja yhtiöllä on oma kansainvälinen myyntiverkosto ja tytäryhtiö Ruotsissa. Yhtiö toimii yli 120 maassa ja työllistää noin 60 henkilöä. Liikevaihto vuonna 2021 oli noin 15 miljoonaa euroa. www.merivaara.fi